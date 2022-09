Senadora Pascual (PC) apunta a ministros que están "tratando de apurar" debate por TPP-11

La senadora Pascual cuestionó las posturas de los ministros Marcel y Tohá. AGENCIA UNO/ARCHIVO

27 de septiembre 2022

Claudia Pascual Grau, antropóloga social y política chilena, que ejerce como senadora por el Partido Comunista (PC), cuestionó la “falta de claridad” del Gobierno en la tramitación del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) o TPP-11, que fue puesto en tabla para este miércoles en la Cámara Alta.

La legisladora confirmó que la bancada de Apruebo Dignidad -conformada por el PC, el Frente Amplio (FA) y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS)- ocupará “herramientas reglamentarias” para evitar que la votación se concrete durante esta semana.

En declaraciones a Radio Universo, Pascual aseguró que el acuerdo comercial generaría incertezas que “pueden inhibir a los Estados en materia de llevar a cabo reformas importantes que la ciudadanía espera”.

La ex ministra de la Mujer también habló sobre los side letters que buscaría implementar el Ejecutivo para aclarar algunos puntos del TPP-11, manifestando que “no tenemos ni idea y no ha no ha sido una explicación que se le ha dado ni al país ni a los senadores en que están esas side letters, con qué gobiernos se puede, con qué gobiernos no, cuál es la efectividad”.

Por el rol del Gobierno, la senadora Pascual pidió “mayor claridad”, apuntando a figuras como los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y del Interior, Carolina Tohá, quienes se han mostrado favorables en avanzar en la discusión del tratado en el Congreso Nacional.

"No se ve bien que salgan algunos ministros tratando de apurar la cosa y otros ministros diciendo que eso no es estrategia de Gobierno. Se ve como extraño", comentó.

La congresista señaló que los secretarios de Estado “tendrán que manifestar por qué salieron manifestando sus posiciones personales o políticos partidistas sin una coordinación con el presidente, pero eso no me corresponde a mí”.

Tohá: Gobierno no va a intervenir en decisiones del Senado

La ministra Tohá habló sobre los conflictos que genera el TPP-11 al interior del oficialismo, enfatizando que más allá de las diferencias, la decisión final sobre el acuerdo la tendrá el Senado.

“Muchos meses antes de que reflotara este debate en la opinión pública, la Cancillería ha estado preparando una serie de iniciativas diplomáticas para que, en caso de que se apruebe el TPP-11, nosotros tengamos un mecanismo para evitar que se aplique una de las materias que genera más preocupación, que es el mecanismo de resolución de controversias con la inversión extranjera”, explicó la autoridad a Radio ADN.

La jefa de gabinete indicó además que “el Gobierno no va a intervenir en las decisiones del Senado respecto a cómo se manejan una vez que está el acuerdo de votar por algún proyecto“.

El tratado requiere de una mayoría simple para ser aprobado, por lo que contaría con los votos de Chile Vamos, del Partido Republicano y de algunos representantes de la DC y del Socialismo Democrático.