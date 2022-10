Senadora Ximena Órdenes acusa “error político grave” si no se inicia prontamente nuevo proceso constituyente

“Cometemos un error político grave si no se abre una ruta prontamente y hay cosas que ya no relativizaría, creo que son parte de un consenso político que es posible adoptar acá”, comentó la parlamentaria.

Compartir











Por: Cristián Meza 19 de octubre 2022 · 20:45 hs

Convencida de la necesidad de llegar a acuerdos en plazos breves donde se dé a conocer la ruta constituyente a seguir, la senadora Ximena Órdenes (IND – PPD) recomienda no involucrar al Congreso Nacional y recoger trabajos anteriores como los diálogos ciudadanos y cabildos impulsados por Michelle Bachelet.

“Cometemos un error político grave si no se abre una ruta prontamente y hay cosas que ya no relativizaría, creo que son parte de un consenso político que es posible adoptar acá”, comentó la parlamentaria en el programa Profundidad de Campos de TV Senado, aludiendo por ejemplo al plebiscito constituyente de entrada, ya que según dice, es manifiesta la voluntad transversal y mayoritaria de una nueva carta fundamental.

La senadora dice estar convencida que “Chile merece y necesita un nuevo pacto social y político. No es con plebiscito de entrada, para mi esa es una certeza que los chilenos desde distintas dimensiones ya han expresado” y ello debe concretarse sin involucrar al Congreso. “No sé cuándo la trajimos (la discusión) a este espacio de nuevo”, reconoce.

“Hay que armar una nueva ruta constituyente pero también con plazos acotados porque también hay una inclinación bien fuerte en general por la comisión de expertos pero que recoja los trabajos anteriores, de la Presidenta Michelle Bachelet, del propio proceso constituyente”, dice en alusión a la labor de los convencionales.

“Creo que si no damos esa certeza, se corre el riesgo al final del día de no tener un pacto que nos represente y eso no es bueno para ninguna democracia”, concluye.

TPP: El silencio del gobierno no ayudó

Otro tema contingente es la aprobación reciente en el Congreso del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP), donde la parlamentaria reconoce nunca haber tenido la convicción que se trataba de un acuerdo positivo y si bien anticipaba el voto en contra, terminó pareada con el senador Kenneth Pugh que se encontraba fuera del país.

“Nunca logré tener la convicción que el tratado era un mecanismo que sea tan positivo para el país. No lo voy a demonizar pero no logré tener esa convicción”, comentó Ximena Órdenes.

“El gobierno en esto tampoco se pronunció mucho. Eso tampoco ayudó mucho en el debate. Creo que el silencio en torno a este tema no ayudó a resolver algunas dudas que eran legítimas de uno u otro lado”, agregó.

Pese a lo anterior y lo que puedan aportar las notas interpretativas del acuerdo, la senadora subraya que “lo que no haría -creo que es otro error- seguir dilatando esto. Creo que ahí el gobierno tiene que plantear claramente cómo va a entender esto”, aludió.