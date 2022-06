Senadores PS acusaron a Jackson de ser "destructor de instituciones democráticas"

El ministro participó de la sesión del Senado de este martes. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 15 de junio 2022 · 14:12 hs

Los senadores del Partido Socialista (PS), Alfonso de Urresti y Fidel Espinoza, lanzaron duras críticas en contra del ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, a quien incluso acusaron de ser "destructor de instituciones democráticas".

Durante el martes, en plena tramitación de la prórroga del Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur, los legisladores cuestionaron la labor del secretario de Estado, quien no había pisado el hemiciclo desde el día 17 del mes pasado tras el freno al proyecto de infraestructura crítica.

“No me gustan las actitudes pusilánimes de algunos ministros, que en la Comisión de Constitución, ministro Jackson, al abordar la infraestructura crítica, señala que no es necesario abordar este tipo de situaciones”, señaló De Urresti en declaraciones consignadas por La Tercera.

El congresista agregó que “tengo el derecho a poder plantear y señalar cosas que no están funcionando. Y no me gusta que por un lado se pida este apoyo y no se quiera apoyar la infraestructura crítica”.

Espinoza añadió que “aquí han habido ministros, uno que salió de la sala recién, pero que han estado más preocupados de la destrucción de las instituciones democráticas que de preparar verdaderamente una agenda de seguridad para el país en conjunto con el Ministerio y muchos no lo dicen”.

“Hay ministros que han estado más preocupados de estar destruyendo la soberanía popular, la institucionalidad, pero no de los temas de seguridad por los cuales fueron elegidos para gobernar, por eso yo no tengo complejos ideológicos”, complementó.

Las palabras de los socialistas surgieron en la misma jornada en la que el pleno de la Convención Constitucional definió el fin del Senado en marzo de 2026, lo que significará que una veintena de senadores verán su mandato de ocho años cortado por la mitad.

La respuesta del Gobierno

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a las críticas de los senadores PS, asegurando que el ministro Jackson no tiene incidencia en la discusión de la Convención sobre el sistema político.

"Estamos en un proceso soberano de discusión, en base a reglas del juego democráticas que fijó nuestro país y que fueron ratificadas en un Plebiscito que dio las facultades para que los representantes de la ciudadanía pudieran determinar una propuesta de nueva Constitución", expresó la ministra desde el Palacio de La Moneda.

La titular del Ministerio Secretaría General de Gobierno afirmó además que la resolución del órgano constituyente “es un transito, que entendemos de lo que se definió ahí, hacia un nuevo sistema con nuevas Cámara de las Regiones, en la línea de atender una demanda que se han planteado desde la descentralización”.