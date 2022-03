Senadores PS critican a Jackson por suma urgencia a proyecto de indulto: "Así no se hacen las cosas"

El ministro anunció la suma urgencia para el proyecto durante el lunes. AGENCIA UNO

Por: Equipo El Dinamo 22 de Marzo 2022 · 13:51 hs

La bancada de senadores del Partido Socialista (PS) criticaron el anuncio entregado durante el lunes por el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, quien informó que se le dará suma urgencia al proyecto de indulto para los presos del estallido social.

En una declaración, los legisladores -que forman parte del bloque oficialista- lamentaron que el Ejecutivo haya empujado la iniciativa con la incertidumbre de los apoyos tanto en la Cámara Alta como en la Cámara de Diputados.

“Así no se hacen las cosas, no basta con ponerle urgencia a un proyecto, más aún si esa decisión no es conversada con las distintas bancadas”, señalaron.

Los congresistas agregaron que “el Gobierno debe impulsar proyectos con convicción, pero también habiendo hecho el trabajo prelegislativo que, ojalá, asegure su aprobación. Sabiendo que las bancadas de oposición han rechazado esta moción en todas las comisiones donde se discutió, pudo haber complementado la propuesta con alguna fórmula, por ejemplo, de reparación a las pymes afectadas por actos de violencia ocurridos durante las manifestaciones”.

A pesar de esto, los socialistas adelantaron que “votaremos a favor de este proyecto. Aún hay tiempo para buscar una mejor solución, pero eso no depende solo de nosotros, sino del Ejecutivo y, especialmente de sectores de la actual oposición”.

“Es prerrogativa del Gobierno fijar las urgencias pero este paso debe ser consensuado sobre todo con las bancadas oficialistas, para así evitar el bloqueo por parte de la actual oposición, si se rechaza no podrá reingresarse en el plazo de un año”, añadieron.

En un punto de prensa en el Congreso Nacional el senador socialista Alfonso de Urresti precisó que “se comete un nuevo error por parte del ministro Giorgio Jackson al no coordinar, al no trabajar con las distintas bancadas”.

El senador Fidel Espinoza fue más allá y aseguró que “lo que veo aquí es un acto mañoso del ministro Jackson de tratar de instalar este debate en el Senado sabiendo que no tiene los votos, para dejar mal a la institución ante el proceso constituyente”.