Senadores RN, PS y PPD ponen suspenso a designación de José Morales como fiscal nacional

El candidato a fiscal nacional, José Morales, concurrió ayer con la ministra de Justicia, Marcela Ríos, al Senado.

Por: Carlos Saldivia 30 de noviembre 2022 · 11:08 hs

Luego de las declaraciones del ex fiscal nacional, Sabas Chahuán, afirmando que removió de la investigación del Caso Cascadas al fiscal José Morales por “el nulo avance que tenía la indagatoria” y reclamos documentados de los querellantes por la “no realización de diligencias”, senadores del oficialismo y la oposición definieron restarse de apoyar al candidato propuesto por el Gobierno a través de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, para el cargo de fiscal nacional.

“Idoneidad significa adecuado o apropiado para algo (…) yo creo que en este momento el fiscal Morales no es la persona apropiada para dirigir la institución en este momento”, aseguró el senador de RN Rodrigo Galilea en la sesión de Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara Alta.

Si bien planteó que todos los fiscales tienen aciertos y debilidades en 20 años de labor, Galilea afirmó que prefería otro profesional para encabezar el organismo.

Uno de sus pares de RN en el Senado expresó que los reparos del senador Galilea no son los únicos, y que las dudas se acentuaron tras los dichos de Chahuán sobre Morales por lo que evalúa abstenerse de la votación.

En el PS, el impacto de las declaraciones de Chahuán fueron más profundas, y dos de los 7 senadores socialistas afirmaron a EL DINAMO que definieron abstenerse. A los dos parlamentarios se suman otros dos congresistas del PS que no asistirían a la sala: Isabel Allende y Alfonso De Urresti.

Un legislador del comité comentó a EL DÍNAMO que creía que el ex fiscal nacional puso la mitad de la lápida al candidato y que no hay certeza de que reúna 33 votos este miércoles para la sesión de las 15 horas en Valparaíso.

En tanto, en el PPD, otros dos senadores de los seis de la bancada señalaron que evalúan abstenerse. Al igual que tres senadores de los cinco de Apruebo Dignidad, uno de ellos es el jefe de bancada del PC, Daniel Nuñez, mientras de Claudia Pascual ha mantenido su voto en suspenso.

En tanto, desde el Congreso explicaron que la senadora DC Yasna Provoste y su par de Evópoli, Felipe Kast, también gozan de permiso constitucional para ausentarse de la votación por estar en Bélgica participando de un foro parlamentario.

Al cierre de esta edición, el escenario mantenía cierta incertidumbre, según los parlamentarios, por las abstenciones y ausencias, los votos a favor se calculan entre 31 y 35. Los requeridos para ser ratificado por la Cámara Alta son 33.

La arista del Caso Basura

A los cuestionamientos del ex fiscal Sabas Chahuán, se sumó la publicación de un reportaje en CIPER, en el cual se señala que la testigo clave del Caso Basura, la abogada Paula Díaz, ex esposa del principal imputado en el escándalo de corrupción, el ex concejal de Renovación Nacional por Maipú, Marcelo Torres, recibió presiones del ex fiscal José Morales en 2012.

Según la publicación, Díaz declaró en el proceso que era pareja del fiscal jefe Centro Norte, José Morales, y que entre 2012 y 2013 el candidato a fiscal nacional le redactó una minuta donde ella se desistió de las acusaciones iniciales en el caso, las mismas que le permitieron a la fiscalía procesar a decenas de dirigentes políticos de varios municipios de la Región Metropolitana por delitos asociados a corrupción.

De acuerdo con la versión de Díaz, el fiscal Morales le planteó que no había problema en firmar esa minuta, porque luego igual podría declarar en el juicio. Ese documento fue utilizado por las defensas de los imputados para restarle credibilidad al testimonio de la principal testigo. Morales, quien declaró, reconoció ante el tribunal que fue pareja de Díaz, aunque negó haber sido el autor de la minuta.