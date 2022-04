Senadores de RN critican a ministro de Transportes por respaldar el impuesto a los combustibles

El ministro afirmó que el alza de impuesto está dentro del programa de Gobierno. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 15 de Abril 2022 · 17:49 hs

Los senadores de Renovación Nacional (RN) María José Gatica y Rodrigo Galilea cuestionaron los dichos del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, quien reiteró su respaldo al impuesto a los combustibles y a las medidas que permitan desincentivar el uso del automóvil.

En una entrevista a T13, el secretario de Estado afirmó que dentro del programa de Gobierno del presidente Gabriel Boric estaba el incremento de los tributos para los combustibles, con los que se buscaría promover el uso de transporte más sustentable y amable con el medioambiente.

“El contexto hace que (este) no se el momento más oportuno, pero (el alza de impuesto) sigue estando en el programa de Gobierno”, señaló la autoridad.

Ante esto, la senadora Gatica afirmó que el Ejecutivo "parece que vive en una realidad paralela, porque aumentar el costo de los combustibles afecta directamente a la clase media y sólo va a ayudar a que sigan subiendo los productos de consumo básico”.

Asimismo, sostuvo que “el Gobierno se tiene que preocupar de atraer mayores inversiones en nuestro país, no de subir los impuestos”.

El senador Galilea, en tanto, manifestó que "las expresiones del ministro no pueden ser más inoportunas y aquí no se trata de ser popular o impopular; hay momentos en los que se pueden plantear cosas y hay momentos en los que no se deben plantear ciertas cosas”. En esa línea, cuestionó que “cuando el país está viviendo un alza muy compleja de la inflación, eso significa que el costo de la vida de los chilenos está aumentando mucho más allá de lo esperado, además van a subir los impuestos a los combustibles.”

A juicio del legislador RN, pretender aplicar dicho aumento “es un sinsentido y una falta de realismo y de comprensión enorme hacia lo que están viviendo los chilenos, así que yo le pediría al Gobierno y al presidente Boric que coordine mejor cuáles son los objetivos que busca su Gobierno y sus distintos ministerios, porque no es posible plantear que se tiene que corregir en MEPCO y al mismo tiempo sostener que se deben subir los impuestos a los combustibles. Esto es un sinsentido que espero se corrija cuanto antes”.