Sergio Micco aseguró que "ya había sido condenado" por sus detractores apenas asumió como director del INDH

Por: Cristián Meza 09 de noviembre 2022 · 18:30 hs

Una exposición basada en la estructura, falencias y propuestas fue la que entregó a la Comisión de Derechos Humanos, Sergio Micco, ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Esto en relación a las eventuales presiones recibidas mientras estuvo a la cabeza del organismo.

El ex titular del INDH dijo que estos hechos o ataques, como prefiere llamarlos, comenzaron la noche en que fue elegido públicamente para el cargo. Explicó que “tres meses antes que se iniciara lo que nosotros denominamos la crisis social de octubre literalmente ya había sido condenado”.

En su exposición, Micco planteó que “la defensa de los derechos humanos debe ser una preocupación transversal y no sólo el discurso de una parte de la sociedad chilena, por relevante que sea”.

Mencionó que algunos de los consejeros que promovieron su salida anticipada del organismo volvieron al punto de que su figura era inaceptable en la dirección del instituto. Esto debido a su posición contraria al aborto. La acusación, añadió, decía que por su pensamiento no defendía los derechos humanos de niños y niñas.

Frente a lo anterior, Sergio Micco sostuvo que “la advertencia es estrictamente cultural y atenta contra el pluralismo que debe existir en el campo de los derechos humanos, en un tema tan debatible como son el inicio de la vida y el deber del Estado de protegerla”.

Sergio Micco reafirmó su postura que, durante el estallido social, no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos y que no hay presos políticos.

La ex autoridad subrayó que “estoy disponible a aceptar mis responsabilidades políticas por las decisiones que tomé, pero lo mismo pido al resto. Si realmente se cree que hay presos políticos, dónde están los indultos. No los dicto yo. Ahí están mis declaraciones, que la historia me juzgue. Yo no oculto nada”, enfatizó.