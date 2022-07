Servel: multa por no ir a votar al plebiscito de salida llegaría hasta los $176 mil

Cerca de 15 millones de personas son parte del padrón electoral definitivo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 29 de julio 2022 · 09:42 hs

El Servicio Electoral (Servel) entregó detalles sobre el plebiscito de salida del 4 de septiembre, que en esta oportunidad será con voto obligatorio para las cerca de 15 millones de personas que son parte del padrón electoral definitivo en todo el territorio nacional.

Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del organismo, detalló que el elector habilitado que no vaya a sufragar arriesga una multa aplicable que, según la normativa vigente, parte en $29.386 (½ UTM), hasta $176.316 (3 UTM), monto que es resuelto por los respectivos tribunales de policía local.

Las cifras podrían cambiar, ya que los números actuales se sostienen al calcular con la UTM de agosto a $58.772, según el SII, por lo que el monto definitivo se acercaría a los $180 mil, en su techo.

En declaraciones a El Mercurio, Tagle comentó que “nosotros tenemos la obligación de denunciar a todas las personas que no voten. Lo que vamos a hacer y no va a ser muy inmediato, porque nosotros tenemos que revisar los padrones electorales”.

“Tenemos un plazo de un año para denunciar, pero lo haremos, creo, tres o cuatro meses después, porque tenemos que revisar a mano todos los padrones de mesa y ver qué personas votaron y no votaron de acuerdo con las firmas. Revisamos padrón por padrón, sacando a los electores que votaron o no; se hace con la pistola, con el código de barras. Eso hace un archivo de los que votaron y no votaron. Los que no votaron van a ser denunciados todos al juzgado de policía local. La ley no contempla una excusa administrativa ante el Servicio Electoral”, afirmó.

El presidente del Servel recalcó además que “solo hay excusas ante el juez de policía local, quien debe citar a las personas y ahí se pueden excusar. Hay excusas que permite la ley: por estar en el extranjero, por problemas de salud, el estar a más de 200 kilómetros de distancia o por otro impedimento grave”.

El directivo señaló que la constancia a Carabineros sigue vigente, especialmente en el caso que un elector se encuentre en otra región a la que estaba designada su mesa, aunque la normativa no dejó espacios para excusas administrativas, por lo que el juez deberá resolver el monto de la multa.

Andrés Tagle también habló sobre la georreferenciación y especialmente de las personas de sectores rurales, en donde existen mayores dificultades para fijar su domicilio.

"Los no georreferenciados van a ser asignados al mismo local de la anterior elección; los georreferenciados van a ser asignados a un local cercano. Estamos en ese proceso. Nos quedan unas semanas para terminar. Hay que advertir sobre esa asignación: es al local cercano, pero no al más cercano. Va a ser una mejora. A contar del 13 de agosto se pueden consultar los datos", precisó.