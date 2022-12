Servel ve "difícil" cumplimiento de calendario constituyente y sugiere correr elecciones en un mes

Andrés Tagle afirmó que hay procesos como la auditoría y el derecho a reclamo que se deben cumplir en las elecciones. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 13 de diciembre 2022 · 13:10 hs

El presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, reconoció este martes que se ve “difícil” que calendario electoral del nuevo proceso constituyente se cumpla tal como lo fijó el llamado “Acuerdo por Chile”, el que fue firmado por gran parte de las fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso Nacional.

Según el documento elaborado por los representantes de los partidos políticos, el sistema de redacción de la nueva Carta Magna tendría a 24 expertos designados por la Cámara de Diputados y el Senado, junto con la elección directa y ciudadana de 50 personas que conformarían el Consejo Constitucional.

De acuerdo a las definiciones de las fuerzas políticas, la elección de los consejeros y consejeras se debería realizar en abril de 2023, con voto obligatorio.

El plan establece además que el órgano redactor debería conformarse idealmente el 21 de mayo del próximo año, para funcionar por seis meses. El texto tendría que estar listo y entregado en octubre, para que el plebiscito de salida se concrete entre noviembre y diciembre de 2023.

Calendario ajustado

El titular del Servel analizó el acuerdo de los partidos políticos y reconoció que el proceso podría ser más lento, considerando todos los temas pendientes para la legislación y las propias dificultades asociadas por las fiestas de fin de año.

"En ese caso, puede que no se llegue a abril por los plazos, pero no le veo mayor problema de que en el calendario sea en mayo la elección de los consejeros y diciembre, en que normalmente hemos hecho elecciones, las presidenciales de segunda vuelta, el plebiscito, así que no hay mayor drama", expresó.

Por la posibilidad de que la elección de los consejeros se realice en abril, Tagle comentó que “la vemos un poco difícil por los tiempos porque confeccionar el padrón requiere tiempo”, recordando que hay otras etapas claves para mantener la legitimidad del proceso como la auditoría y el derecho a reclamo, que se extienden por cerca de un mes.

Sobre el tiempo en el que demorará el Congreso en aprobar la reforma constitucional que abrirá el proceso, el presidente del Servel manifestó que "nosotros siempre hemos dicho que son 140 días el plazo legal. Obviamente vamos a acelerar la actualización del registro para generar un padrón y tenerlo lo más actualizado posible, pero necesitamos tiempo para actualizar".