Siches por reforma a Carabineros: "No es algo que solo se hace desde la institucionalidad civil"

La autoridad señaló que con la reforma se buscará fortalecer la institucionalidad de la policía uniformada. AGENCIA UNO

Por: Sebastían Dote 01 de Abril 2022 · 10:29 hs

La ministra del Interior, Izkia Siches, aseguró que el alto mando de Carabineros tiene “una visión muy propositiva y avanzada” del proceso de reforma a la institución que busca impulsar el Gobierno.

En una entrevista al Diario de Atacama, la secretaria de Estado abordó el tema luego de la polémica protagonizada por el alcalde de Recoleta y ex candidato presidencial del PC, Daniel Jadue, quien afirmó que no apoyaría a la policía uniformada “mientras no se avance en la refundación”.

“Hemos compartido con el general director (Ricardo Yáñez) y conversado el tomar parte del trabajo que se llevaba avanzando en torno a la reforma en Carabineros, cerrar un ciclo en torno a lo que ha sido la evaluación ya sea negativa, la vinculación en torno a violaciones de derechos humanos, y las modificaciones dentro de la institución”, expresó.

La autoridad comentó además que la reforma “no es algo que solo se hace desde la institucionalidad civil, ha sido muy positivo conversar no solo con el general, estuve hoy (ayer) en reunión con todos los generales de Carabineros, todo el alto mando, todos están en una visión muy propositiva y avanzada de vivir este proceso".

“Que no sea algo impuesto externamente, o tan complejo. He conversado con ellos lograr que además sea no solo comunicacionalmente, sino institucionalmente, un cambio de época para la institución. Dejar atrás lo que han sido temas de derechos humanos, los temas de corrupción y otros”, complementó.

Siches enfatizó además que “la reforma no solamente es una acción que venga a sancionar o se tiene que mirar desde una mirada punitiva, es una gran oportunidad para reforzar la institucionalidad de Carabineros y construir un nuevo contrato social entre las policías y la ciudadanía”.