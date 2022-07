Siches y críticas por caso Llaitul: "Es necesario esclarecer que se intenta instalar un punto político"

La ministra afirmó que habían sectores esperando para "pegarle al Gobierno" por una definición por el tema. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 29 de julio 2022 · 10:12 hs

La ministra del Interior, Izkia Siches, se hizo cargo de las críticas por el giro del Gobierno ante el caso del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien habló sobre una estrategia de la organización enfocada en el sabotaje en la Macrozona Sur.

Inicialmente el Ejecutivo había desestimado la presentación de nuevas acciones judiciales en contra de Llaitul, pero luego cambió de postura y anunció la ampliación de una querella en contra del referente del grupo armado.

En una entrevista a Radio Duna, la jefa de gabinete profundizó en el tema y planteó que “dijimos desde el primer momento, primero que hay causas vigentes, y en eso el Ministerio Público siempre ha tenido la opción de actuar, porque hay una serie de querellas y esta no es la primera vez que se hacen este tipo de declaraciones, pero sí fuimos muy cautelosos de poder revisar cuál eran las atribuciones que se hacían de hechos constituyente de delitos y separar las aguas”.

“Desde mi perspectiva, es necesario esclarecer que aquí también se intenta intenta instalar un punto político y se intenta instalar que todos los problemas tengan que ver con estas declaraciones y que poco menos que la persecución de una u otra persona no va a solucionar la situación en el sur y eso tampoco es real”, añadió.

Siches manifestó además que "tenemos que empezar a dar las discusiones un poco más de fondo. Es parte de lo que yo espero construir con los parlamentarios de oposición".

“Se instaló que si no había esta querella, poco menos que no había ninguna voluntad del Gobierno ni de enfrentar el crimen y creo que fue muy importante dar una señal de que no es verdad que nosotros no queremos desbastar las bandas y no es verdad que nosotros no queremos más violencia (...) todos los sectores estaban un poco aprovechando esta oportunidad para pegarle al Gobierno por una definición. Nosotros siempre lo manifestamos, desde mayo, hay querellas vigentes”, comentó.

La ministra analizó el tema en una jornada clave para su cartera, ya que el Congreso revisará una nueva prórroga del estado de excepción en las regiones del Biobío y La Araucanía.