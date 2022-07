Siches y la polémica frase que indignó a la oposición: "Se sacó un poco de contexto"

La ministra durante la votación en la sala de la Cámara. AGENCIA UNO

Por: Equipo El Dinamo 29 de julio 2022 · 13:22 hs

La ministra del Interior, Izkia Siches, reiteró sus disculpas a la Cámara de Diputados luego de la polémica frase que lanzó durante la votación por la prórroga del Estado de Excepción en la Macrozona Sur, la que generó molestia en la oposición.

El impasse ocurrió en medio de la exposición de la secretaria de Estado, quien buscó explicar que los problemas en el sur del país no comenzaron con la instalación de este Gobierno, y que las dificultades incluso aumentaron en la administración anterior.

“Los problemas no partieron el 11 de marzo. Parece que algunos se pegaron en la cabeza o pareciera que todo partió desde cero, pero hubo cuatro años que de 400 hechos de violencia, llegamos a más de 1.700 (..) no nos fue muy bien”, manifestó la autoridad.

Los dichos de Siches indignaron a los diputados de Chile Vamos, del Partido Republicado y del PDG, por lo que la mesa suspendió la sesión y decidió llamar al orden, lo que llevó a que la ex presidenta del Colegio Médico se retractara y ofreciera sus disculpas a los parlamentarios.

Tras la votación -que terminó con 121 votos a favor de la prórroga propuesta por el Ejecutivo-, Siches reconoció que el debate “estuvo cruzado con este incidente. Yo me retracté y solicité las disculpas”.

“Quiero profundizar en lo que iba el tenor de mis palabras: estamos intentando trabajar con las bancadas transversales de La Araucanía, el Biobío, conversar también con la oposición para hacernos cargo de los temas de fondo, y a veces las discusiones sacan también un poco de ronchas y obviamente no es el tenor ni el ánimo”, agregó.

La jefa de gabinete planteó que “como ministra espero poder construir los diálogos con todos los sectores y obviamente que este impasse no empañe el trabajo que estamos haciendo para poder enfrentar conflictos y problemas que no inician el 11 de marzo. Hay hartas administraciones que no han tenido buenos resultados”.

“Creo que es el espíritu de nuestro Gobierno es hacernos cargo de los problemas de fondo y, a veces, las discusiones no permiten fortalecer. Y obviamente siempre hay mejoras en las formas y espero que los parlamentarios, más que hacer un punto, acojan las disculpas y podamos seguir trabajando en lo que le importa a las personas”, complementó.

Luego de reiterar sus disculpas a las bancadas opositoras, Izkia Siches manifestó que “fue una frase desafortunada que además se sacó un poco de contexto pero creo que no es el ánimo de nuestro Gobierno ni mío como ministra”.