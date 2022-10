Sin incluir a los socialistas dirigentes DC inician conversaciones con el PPD y el PR por municipales 2024

El diputado DC y ex alcalde de Maipú, Alberto Undurraga, y el ex secretario nacional de la DC Victor Maldonado confirmaron que esta semana se sostendrán una reunión para abordar una propuesta parlamentaria en materia municipal con representantes del PR y el PPD.

Compartir











Por: Carlos Saldivia 04 de octubre 2022 · 12:10 hs

Sin incluir al PS, dirigentes y parlamentarios de la DC, el PR y el PPD comenzaron a “dialogar extraoficialmente” para analizar escenarios electorales futuros, de mediano y corto plazo, y explorar un entendimiento de alianzas electorales con miras a las municipales de 2024.

Un reservado almuerzo en el restaurante La Casa Vieja, de calle Manuel Montt, tal como ha ocurrido en a lo menos otras cuatro veces, congregó la semana pasada a un pequeño grupo de militantes históricos del PR y del PPD con dirigentes y parlamentarios de la DC.

La cita tenía como objetivo dialogar sobre escenarios políticos, la relación de los socialistas con el Frente Amplio y organizar una comisión de coordinación municipal permanente, luego de haber realizado consultas al Servel sobre un cronograma eleccionario.

El encuentro habría sido organizado por el diputado y ex alcalde de Maipú, Alberto Undurraga, y un ex vicepresidente de la DC, y se enmarca es una serie de conversaciones de análisis político que ha desarrollado un sector de la DC.

“Sí. Se está dialogando con ellos tanto en el Congreso como en la Asociación de Municipalidades. La idea es formar una comisión de coordinación permanente en el Congreso de conversaciones que se están desarrollando a raíz del proceso constituyente y otros. Es un proceso que recién se inicia y que creo que es bastante prometedor, pero está en sus primeros pasos (…). Los socialistas no están por sus posiciones en el Gobierno, es posible que no tengan un interés particular. Es una conversación de nivel parlamentario para ver cómo se sigue ya dónde se llega”, sostuvo a EL DÍNAMO , el ex secretario nacional y ex negociador electoral de la DC, Víctor Maldonado.

De hecho, en la bancada de la Democracia Cristiana explican que este martes en Valparaíso, se realizaría la primera reunión de la llamada “comisión municipal” para abordar una propuesta parlamentaria en materia municipal con el PPD y el PR. Uno de los diputados de la tienda expresó “aún no sabe si es lo más adecuado políticamente” y que “dependerá del análisis electoral que se realizará en la reunión de este martes en el Congreso”.

Si bien señalan que las estructuras partidarias no han sido parte de las conversaciones realizadas, por su parte, el vicepresidente DC, Gianni Rivera, agregó que en algunas comunas han habido conversaciones con el PPD para las próximas municipales.

“En algunas comunas se nos consultó. El PPD, por ejemplo, nos preguntó qué planes teníamos nosotros en la DC en la comuna de Viña del Mar, fue una consulta informal que se hizo”, manifestó Rivera.

Según afirmaron a EL DÍNAMO algunos de quienes han participado, la idea de fondo de los convocados, es que un sector mayoritario de las bancadas de diputados de la DC, el PPD y el PR articulen una “propuesta de los legisladores de la centroizquierda” para presentar a las mesas de sus partidos.

Desde el PR, un experto electoral de la colectividad que participó expresó que una de las coincidencias en el diagnóstico con la DC es que “las municipales 2024 serán la verdadera madre de todas las batallas” porque “habrá más partidos políticos y se disputará fuertemente el centro político por lo que es un proceso que debiera prepararse con mucha anticipación”.

En la comisión política del PPD confirman un rol protagónico en las conversaciones con diputados de la DC lo ha tenido el presidente de la Cámara, Raúl Soto. “En este diálogo parlamentario ha estado muy activo el diputado Raúl Soto, que ha conversado con el diputado Alberto Undurraga, también algunos radicales, sobre alianzas electorales futuras y de un reordenamiento político que vemos que se producirá el próximo año en la centro izquierda. Es un proceso paralelo al que tendrán las directivas, tiene un componente estratégico y también electoral para las municipales y la nueva convención”, afirmó un importante líder del PPD a EL DÍNAMO.

Incomodidad en la ex Concertación con el Partido Socialista

Según explican asistentes a las reuniones, el PS ha quedado fuera de esta discusión. Una versión que plantean en el Socialismo Democrático apunta a que los socialistas han privilegiado su rol en la articulación de acuerdos con el Gobierno y el Frente Amplio y que se han distanciados de sus socios del PPD, el PR y el Partido Liberal..

“El PS está en una actitud más oficialista que el oficialismo, y el acuerdo parlamentario que se conversa es un aviso anticipado a que cuide su política de alianzas”, señala un representante de la mesa del PPD que conoció las conversaciones.



Una inquietud electoral por el refuerzo de los lazos del PS con el Frente Amplio y porque consideran que para la centroizquierda serán clave las elecciones de alcaldes y concejales de octubre de 2024, para definir si un centro político moderado tiene las mayores opciones para encabezar el Gobierno que suceda a Gabriel Boric.

“La madre de todas las batallas”: 68 alcaldes no podrán ir a la reelección en 2024

Aunque faltan dos años para las municipales, sectores de la DC y del PR afirman que a partir del primer semestre del 2023 y tras la elección de convencionales para el nuevo proceso constituyente se comenzarán a definir la política de alianzas de los partidos para los comicios de 2024 en que se elegirá a alcaldes, concejales, gobernadores y CORES.

Los radicales explican que en la actualidad la DC tiene 52 alcaldes, el PPD 28 y el PR 26, pero advierten que un 20% de alcaldes no podrá ir a la reelección.

En las elecciones municipales de 2024, 68 jefes comunales de 346 no pueden participar por estar en su tercer periodo en la municipalidad. De ellos, 18 son militantes de la DC, 7 del PPD, y 5 del PR.

De las 68 comunas que deben buscar un sucesor de su alcalde, hay 10 de las 30 con mayor padrón electoral y que sumadas reúnen cerca de 2.000.000 de votantes, es decir, alrededor el 15% del electorado nacional.

Entre las 68, hay también figuras políticas emblemáticas figuras dentro de sus comunas, como es el caso de los alcaldes Rodolfo Carter (UDI) en La Florida, Germán Codina (RN) en Puente Alto, Daniel Jadue (PC) en Recoleta, Carolina Leitao (DC) en Peñalolén, Álvaro Ortiz (DC) en Concepción, Gervoy Paredes (PS) en Puerto Montt y Roberto Jacob (PR) en La Serena.