Socialismo Democrático responde a críticas "arrogantes" de senador Juan Ignacio Latorre

Por: Cristián Meza 24 de octubre 2022 · 18:40 hs

Miembros de Socialismo Democrático salieron al paso de las críticas realizadas por el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, quien instó a los miembros de la ex Concertación a no decirle al oficialismo “cómo gestionar una coalición de gobierno”.

El senador de RD expresó a El Mercurio que hubo “falta de lealtad política" por parte de la ex Concertación en la discusión de la aprobación del TPP-11.

“Tal vez ellos tienen una historia de falta de lealtad política con sus liderazgos, pues ni a Bachelet ni a Lagos los trataron muy bien. Entonces, que no vengan a decirnos cómo gestionar una coalición, porque en su momento también tuvieron crisis”, sostuvo el senador Latorre.

El presidente de RD recalcó que "este gobierno recién lleva siete meses y quedan tres años todavía para revertir esta situación, pero se requiere lealtad, compromiso y unidad de propósito”.

Ante estas palabras, el senador PPD Ricardo Lagos Weber cuestionó “la arrogancia” de Juan Ignacio Latorre, instando a los miembros de Apruebo Dignidad a ser "cautos.

Lagos Weber declaró que "tenemos graves problemas de gobernabilidad al interior del Congreso Nacional donde somos minoría, y él, de manera arrogante, genera una discusión que hoy no es oportuna. Yo invitaría al senador Latorre, como parte de uno de los partidos ancla del gobierno, que sea más cauto”.

Los dichos del timonel de RD también fueron comentados por el senador PS José Miguel Insulza, tildándolas de “raras”, ya que nadie le pidió que "coordine una coalición”.

"Él es un partido más y la verdad es que somos todos iguales en el gobierno, todos participaremos y estamos disponibles a participar en manera unitaria, así que no veo por qué se pone tan agresivo", declaró Insulza a radio Pauta.

El ex ministro del Interior dejó en claro que “nosotros no solamente hemos puesto a disposición a pesar de todas las cosas que se dijeron de nosotros, pero al mismo tiempo reconocemos que somos parte de una coalición y no decidimos todo. Para eso tenemos a alguien que tiene la palabra final que es el Presidente, que no es miembro de nuestro sector”.