Son más de 13 millones: Rojas Vade devolvió todo su salario a la Convención Constitucional

Por: Cristián Meza 10 de mayo 2022 · 19:07 hs

El Comité de Ética, Probidad, Transparencia, Prevención y Sanción de las Violencias de la Convención Constitucional informó que Rodrigo Rojas Vade devolvió todo el dinero recibido como constituyente, luego de su renuncia tras estar siete meses sin participar del organismo.

En un comunicado, la instancia de la Convención detalló que Rojas Vade "cumplió con lo ordenado en la que se le obligaba, en un plazo de 5 días hábiles, a la restitución de las retribuciones mensuales percibidas por 10 días del mes de septiembre de 2021, hasta la totalidad del mes de febrero de 2022, en razón a su cargo, por un monto total de $13.718.216 pesos".

“Con fecha 25 de marzo, el señor Rojas Vade realizó el reintegro del monto acordado mediante dos transacciones ejecutadas en el portal web de Tesorería General”, agregó el Comité.

"La comunicación remitida por el exconvencional constituyente, adjuntaba dos certificados de movimientos del órgano antes mencionado (cuya autenticidad fue corroborada), el primero por un monto de $2.518-216 pesos, y el segundo por $11.200.000", cerró la instancia.

Tras su polémica salida de la Convención, siguió recibiendo su remuneración como constituyente ante la falta de una ley que permitiera dejar el escaño, situación que se hizo oficial en marzo pasado.

En una carta, Rojas Vade expresó que “nada de lo que yo pueda hacer o decir cambiará el pasado, no hay forma de reparación completa, no hay sanciones que permitan eliminar todo el dolor. Frente a mi error, hice lo que cualquier persona debe hacer en ese momento: reconocerlo, salir de la esfera pública, enfrentar los procedimientos judiciales y administrativos iniciados, presentar mi renuncia y devolver o donar los honorarios por el tiempo que no trabajé”.