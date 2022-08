Stingo y nueva Constitución: "Si no la lee entera, porque puede ser una lata, lea los derechos"

El ex convencional Daniel Stingo llamó a las personas a mirar el capítulo de los derechos sociales de la propuesta de nueva Constitución. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 19 de agosto 2022 · 11:26 hs

El ex convencional Daniel Stingo (Ind-FA) entregó un particular llamado a la ciudadanía para conocer la propuesta de nueva Constitución antes del plebiscito de salida del 4 de septiembre.

Durante una entrevista al medio TVO San Vicente, el abogado y ex panelista del matinal Mucho Gusto señaló que la lectura completa del texto podría ser una “lata”, por lo que recomendó revisar directamente los capítulos relacionados con los derechos.

“La idea es que se informe. Que no se deje llevar por la mentira, toda cosa que le digan a usted y que le suene rara. Que le van a quitar la casa, ¿A usted le suena raro? ¿Le suena raro que alguien le diga que las personas que nosotros elegimos para hacer la Constitución nos van a terminar quitando la casa? No hay que creerlo”, expresó.

Stingo agregó que “todas esas cosas de que no van a haber herencias, también es absurdo. Nosotros no nos metimos al derecho de herencia. Además, nosotros lo que queríamos es mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas, no perjudicarlos”.

El ex convencional frenteamplista también afirmó que ante cualquier cosa “rara” que la gente escuche sobre el texto “pida que le muestren el artículo”.

“Vaya a votar informado, vaya tranquilo. Péguele una mirada a la Constitución. Si no se la quiere leer entera, porque puede ser hasta una lata, lea los derechos establecidos que usted va a gozar en el futuro, que el Estado le va a usted garantizar, y que hasta el día de hoy usted no tiene y padece”, añadió el actual rostro del programa La Voz de los que sobran.

Daniel Stingo fue uno de los convencionales más criticados del proceso constituyente. De hecho, sus declaraciones fueron usadas por la franja del Rechazo para mostrar la “rabia” con la que se redactó la propuesta.