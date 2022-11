Subsecretaria de Hacienda: "La reforma de pensiones no toca los fondos de las cuentas individuales"

Destacó que con el 6% será posible mejorar las pensiones de las personas que hoy están jubiladas como de las que jubilarán en el futuro. HACIENDA

Por: Cristián Meza 18 de noviembre 2022 · 21:44 hs

“Tenemos un diagnóstico compartido sobre que las pensiones en Chile tienen que subir, porque son demasiado bajas y no corresponden al esfuerzo realizado en la vida activa. Por eso, presentamos la reforma: para mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados”, dijo la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, en Concepción, en el marco del despliegue gubernamental para dar a conocer el proyecto que se discute en la Cámara de Diputados.

Sanhueza llegó hasta la Región del Biobío para sostener un diálogo con distintos sectores para explicar la reforma de pensiones.

Planteó que “la principal preocupación, no solo del Gobierno, sino que, de la ciudadanía, en general, es que las pensiones en Chile son muy bajas, sea cual sea la métrica con que se las mida y la conclusión transversal es que deben aumentar”.

Para ello, señaló la subsecretaria, el Gobierno estudió las propuestas de administraciones anteriores (Bachelet II y Piñera II), de comisiones especiales abocadas a esta materia y también la experiencia internacional. El resultado “es una propuesta robusta, sostenible, de sistema mixto, que aumenta las pensiones de los actuales y futuros jubilados y es responsable fiscalmente”, sostuvo.

Explicó que ahora las personas están obligadas a ahorrar en las AFP y que hace tiempo se espera tener una alternativa. En ese sentido, el proyecto plantea que las personas pueden tener sus fondos en un inversor privado o en un inversor de pensiones público y autónomo (IPPA).

Ante las consultas de qué garantía existe de que el Estado no use los fondos del inversor público, Sanhueza respondió que “el IPPA seguirá el mismo modelo del Banco Central, que es un ente autónomo, no solo en el ámbito legal sino también operativo, que no tiene relación con el gobierno central, tiene sus propios objetivos y es una institución muy valorada”.

Precisó que el inversor público también “será autónomo en lo legal y operativo y no dependerá del ciclo político”. Subrayó que “la reforma de pensiones no toca los fondos de las cuentas individuales y mantiene la posibilidad de herencia".

Sanhueza explica beneficios de cotización adicional del 6%

Otra de las innovaciones que considera la reforma de pensiones es la cotización adicional del 6% del empleador. La subsecretaria dijo que la recomendación de la OCDE para los sistemas de pensiones es que el aporte sea tripartito. “Lo que teníamos hasta ahora era solamente el aporte del trabajador y el del Estado para la PGU. Faltaba la contribución del empleador”.

Destacó que con el 6% será posible mejorar las pensiones de las personas que hoy están jubiladas como de las que jubilarán en el futuro. A esto se agregan beneficios para las mujeres como la compensación por la diferencia que existe actualmente por la mayor esperanza de vida de las mujeres en el componente de capitalización individual. Así hombres y mujeres que han cotizado lo mismo y se jubilan al mismo tiempo tendrán la misma pensión.

También se registrarán hasta un máximo de 24 cotizaciones por 6% del salario mediano de los cotizantes, a todas las personas (hombres y mujeres) por cada período de inactividad que hayan tenido, debido a cuidados de personas con dependencia severa o moderada. Para ello, las personas cuidadoras deben estar inscritas en el Módulo de Cuidadores del Registro Social de Hogares (RSH).

Y, por cada hijo(a) nacido o adoptado, a las madres se les registrarán 24 cotizaciones por 6% del salario mediano de los cotizantes, que se agregan al actual bono por hijo del 10%.