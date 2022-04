Subsecretaria de Hacienda es sorprendida en vivo por retiro del gobierno: “No tengo los detalles”

Sanhueza pidió al ministro de Hacienda entregar los detalles del retiro acotado del gobierno. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Hernán Claro 12 de Abril 2022 · 11:26 hs

Totalmente descolocada quedó la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Claudia Sanhueza, al ser consultada por el retiro previsional acotado que anunció La Moneda en medio de la tramitación del quinto 10% en el Congreso.

De acuerdo a la autoridad, estaba en conocimiento del proyecto, sin embargo, no sabía que sería presentado durante esta jornada por La Moneda.

Al respecto, en conversación con la radio Infinita, Sanhueza evidenció su sorpresa y preguntó “¿esa es una noticia oficial o un trascendido?”.

“Tengo información de algo así, pero preferiría que se refieran las autoridades correspondientes una vez anunciado el proyecto”, manifestó entre titubeos Claudia Sanhueza.

Posteriormente, explicó que la idea del proyecto sí la conocía, pero “no el proyecto en sí mismo”.

“Prefiero que el ministro se refiera a eso esta tarde. Para salir de las dudas, prefiero que responda el ministro. Estaba enterada del proyecto, pero del anuncio en particular no (...) No tengo los detalles del proyecto y tampoco estoy informada de cuándo se presente. Sí participé en conversaciones preliminares”, continuó la subsecretaria de Hacienda.

Sanhueza aclara polémicas declaraciones

Después del impasse que sufrió en vivo, la subsecretaria Claudia Sanhueza, vía redes sociales, aclaró sus dichos y destacó que está a favor del retiro previsonal de La Moneda.

Según indicó, desde que asumió como subsecretaria de Hacienda se enfocó en las “reformas tributaria y de pensiones”, por lo que “participé del diseño” del nuevo retiro del 10%.

"Comparto esta propuesta de alternativa al quinto retiro y celebro que se haya podido ingresar hoy, pensando en las personas y en evitar la inflación”, declaró.

Los detalles del retiro acotado del gobierno

Anteriormente, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó que a través de la Segpres se ingresará en la tarde la iniciativa, donde se establece que los afiliados con ahorros podrán retirar dinero para pagar deudas de servicios básicos, créditos hipotecarios y para obtener subsidios habitacionales.

También estará permitido el retiro de fondos, si se aprueba el proyecto del Ejecutivo, para paga pensiones de alimentos.

El retiro acotado del gobierno, según explicó la vocera, surgió de conversaciones entre La Moneda y los diputados oficialistas.

“Hay un proyecto alternativo que está proponiendo el Gobierno a partir del diálogo y la escucha que hemos estado sosteniendo durante estos días”, declaró Vallejo.

Esta iniciativa cuenta con suma urgencia para adelantar su tramitación en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja.