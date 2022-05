Subsecretario Vergara llama a un "pacto país" para enfrentar hechos de violencia

El subsecretario Vergara indicó que buscarán asignar recursos de forma directa a los municipios para la seguridad. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 14 de mayo 2022 · 11:49 hs

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, aseguró la mañana de este sábado, que la mejor manera de enfrentar los hechos de violencia que se han registrado en el último tiempo es con un “pacto país”.

Consultado en Meganoticias respecto a cómo se puede volver a “vivir en paz”, la autoridad fue claro en mencionar que “primero bajo un pacto país, ese es el camino, no hay otra forma”.

“¿Es suficiente lo que se hace solo desde el Gobierno? ¿Es suficiente lo que se hace solo desde Carabineros, la PDI o el rol preventivo de los municipios? La respuesta es que no es suficiente”, aseveró.

En ese sentido, el subsecretario Vergara postuló que el momento que se vive en el país obliga a que “tengamos además una articulación público privada y yo lo he dicho, he sido muchas veces criticado, pero no me parece correcto que cuando existe un mal trabajo en seguridad privada para organizar un evento masivo como un partido de fútbol, como un concierto, se tengan que disponer cientos de carabineros que no se crean en ese momento, sino que salen de los territorios que están sufriendo”.

Por lo mismo, Eduardo Vergara sostuvo que “para que podamos avanzar”, lo que se necesita es “un pacto país, un pacto público privado, un pacto con nuestros municipios”.

Fin a la concursabilidad

Además, anunció que se ha terminado con la concursabilidad para determinar los recursos para seguridad. “Tenemos que asignarles recursos directos para equiparar la cancha. Hay municipios que ni siquiera tienen direcciones de seguridad”, sostuvo.

El subsecretario agregó que actualmente “tenemos policías que están cumpliendo funciones que perfectamente podrían cumplir personas del mundo civil o incluso en cierta parte los municipios”.

Y es que ante los hechos de violencia, la autoridad manifestó que “necesitamos sacar más carabineros a la calle, eso no se soluciona solamente así, pero es un elemento”.

“Vamos a avanzar en un un Ministerio de Seguridad que está en discusión, hay un tiempo de ingreso de indicaciones. Necesitamos una institucionalidad dedicada 100% a la seguridad, una institucionalidad profesional, que ejerza su rol civil sobre las policías, pero que también fiscalice al mundo privado”, cerró.