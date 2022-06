Surgen divergencias en el oficialismo por el rol de Bachelet en el Apruebo y su aporte al Gobierno de Boric

Los senadores Karim Bianchi (IND-PR), Juan Ignacio Latorre(RD), y la diputada Helia Molina (PPD) tomaron distancia de la idea de que Michelle Bachelet tenga un rol protagónico a su regreso a Chile

16 de junio 2022

No solo entusiasmo, sino que también discrepancias al interior del oficialismo por el rol que tendrá de regreso a Chile produjo el anuncio de la ex presidenta y actual alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que no se presentará a un nuevo mandato en su puesto de la ONU y que concluirá el 1 de septiembre, tal como adelantó el domingo EL DÍNAMO.

Tras los iniciales entusiasmos entre senadores socialistas y dirigentes del PR para que sea rostro del Apruebo, también surgieron disidencias entre parlamentarios y figuras políticas de centroizquierda.



Karim Bianchi (IND-PR): “No creo que vaya a ser salvadora de ningún proceso”

“El país requiere de hechos concretos más que de salvadores individuales”, aseguró el senador por Magallanes Karim Bianchi (IND-PR) a EL DÍNAMO. Según el legislador, cuando Bachelet “volvió para ser candidata pudo salvar a una coalición que no tenía candidato, pero hoy día el país ha avanzado un poco más”.

“Yo no creo que Bachelet vaya a ser una salvadora de ningún proceso, sino que una persona que puede tener una opinión, relevante si se quiere, pero no una persona que tenga una capacidad para cambiar un proceso”, afirmó.

El senador Bianchi explicó además que a su juicio tampoco se sabe si sea del interés de ella venir a aportar al Gobierno. “No sé si está interesada, hoy el Partido Socialista es el pariente pobre del Gobierno de Boric, el PS está ahí por necesidad”.

Y agregó: “Veo que al presidente Boric, una persona con un liderazgo fuerte, le puede incomodar más que ayudar. Al personalismo de Boric no le va a agradar que alguien con un liderazgo fuerte venga a instalarse a un mandato que es de otra coalición, porque no es la de ella en definitiva. En ese sentido, va a primar más ese individualismo que algo para ubicar a la expresidenta con un rostro de coalición oficialista”.

Juan Ignacio Latorre (RD): “No creo que venga a tener un rol protagónico”

En el Frente Amplio descartaron que Michelle Bachelet pudiese ejercer un rol político protagónico ante versiones sobre la incidencia política en las decisiones del Gobierno o la agenda programática.

Según el senador Juan Ignacio Latorre (RD), Bachelet ya tiene bastantes colaboradores en el Gobierno, “por tanto, no creo que venga a tener un rol necesariamente protagónico”.

Indicó que como ex presidenta podría estar a disposición “de aconsejar al mandatario”, pero advirtió: "Cuando el presidente lo requiera''. "Ella tiene una fundación ciudadana y puede hacer un aporte desde ese lugar (…) podrá ser un aporte a los debates democráticos”, dijo el senador Latorre.

Además, el legislador del Frente Amplio se hizo cargo de versiones que la apuntan como un factótum para fortalecer al “socialismo democrático” por sobre el pacto Apruebo Dignidad.

“No estamos en una pugna entre el socialismo democrático y Apruebo Dignidad, creo que hoy día ambas coaliciones estamos respaldando al presidente Boric, podemos tener legítimas diferencias y debates democráticos, y me parece que valoramos la llegada de la ex presidenta”, aseguró.

Ex senador Juan Pablo Letelier: “Creo que viene con ganas de descansar"

Consultado acerca de si el regreso de la presidenta Bachelet sería un aporte, el ex senador socialista Juan Pablo Letelier señaló que “no tiene nada que ver una cosa con la otra, ella vuelve a Chile porque quiere descansar. Ella dijo que no va a postular a un segundo periodo, y por las fechas no creo que pueda hacer campaña por el plebiscito".

"No está definido en qué fecha viene, no hay que cruzar las cosas así. Yo creo que viene con ganas de descansar, ella fue presidenta, estuvo en ONU Mujeres, y fue alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU”, afirmó Letelier.

Diputada Helia Molina (PPD): “No va a participar en ninguna campaña del Apruebo”

Por su parte la diputada del PPD y ex ministra de Salud, Helia Molina, señaló que “la presidenta no va a participar en ninguna campaña del Apruebo, porque ella llegará después del plebiscito de salida (…) No le demos más vuelta a la idea de si va a estar en la franja de TV. No va a estar”, señaló Molina.

Añadió que la ex presidenta Bachelet siempre va a estar tomando decisiones que puedan ser beneficiosas para Chile. “No sé exactamente desde qué espacio de desarrollo estará, desde la fundación, de una organización de otro tipo, yo no lo sé", dijo la ex ministra.