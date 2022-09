Teillier desdramatiza bajada de Chile Vamos: "No creo que estén en condiciones de echarse para atrás"

Guillermo Teillier destacó el "buen clima" que ha existido en las conversaciones. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dínamo 14 de septiembre 2022 · 09:13 hs

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, desdramatizó la bajada de los partidos de Chile Vamos de la reunión de negociación para la continuidad del proceso constituyente, la que estaba programada para este jueves.

Los partidos de la oposición pidieron que el encuentro fuese programado para otra fecha, apuntando al rol del Gobierno en el proceso y al supuesto “pauteo” que estarían realizando las ministras del Interior, Carolina Tohá, y la vocera Camila Vallejo.

En declaraciones a Tele13 Radio, Teillier analizó la postura de la derecha y expresó que "es como un corcoveo de Chile Vamos. Me da la impresión que necesitaban más tiempo, no sé por qué no lo expresaron en la última reunión... necesitaban más tiempo para ponerse de acuerdo, lo que yo creo que es lógico, pero no creo que estén en condiciones de echarse para atrás".

“Han empeñado la palabra, lo han repetido muchas veces públicamente, en todas las reuniones, así que creo que es un momento de ellos de reflexión y seguramente van a usar estos días de Fiestas Patrias para hacerlo”, comentó.

Sobre la reacción de Chile Vamos ante los dichos de la vocera de Gobierno, el ex diputado manifestó que “no veo qué es lo que haya dicho Camila Vallejo que no se haya conversado, tal vez fue demasiado taxativa en decir, pero todos los acuerdos que hay están grabados”.

El líder comunista también habló sobre el fondo de la discusión, planteando que “me da la impresión que los partidos de derecha quieren que sea un mix entre electos y expertos. El problema de los expertos es que es bien difícil decir quien es experto o no expertos en estas materias y cómo se van a elegir”.

Además, Teillier destacó que en las conversaciones ha existido un “buen clima”. “Todos los partidos expresaron su voluntad, salvo uno que es el Partido Republicano, que dice que no está de acuerdo con nada de esto, pero igual tiene derecho a participar”, detalló.