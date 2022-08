Teillier retrocede y asegura que el PC estará al frente de futuras reformas constitucionales

El timonel del PC afirmó que estaba dispuesto a poner a su partido en función del resto del conglomerado y abierto a reformas al proyecto constitucional. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Aldo Lingua 09 de agosto 2022

"Quieren ponerme de punta de lanza, no a mí, al partido, como que el partido va a cerrar las puertas a todo acuerdo. Y eso no es así. Desde un comienzo he dicho, estamos trabajando en privado y espero que pronto salga humo blanco".

Esas fueron las palabras de Guillermo Teillier, en un término mucho más conciliador y alejado de lo que fueron durante la semana pasada, cuando aseguró que “no sé qué le podríamos mejorar a la nueva Constitución”. Esos mismos dichos lo llevaron a un cruce de declaraciones con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien tuvo que aclarar que era vocera de Gobierno, no del PC y afirmó que todos los partidos estaban "en posición de avanzar y dialogar".

Así las cosas, en conversación con Radio Universo, Teillier volvió a abordar el tema, y planteó que "yo creo que cada uno tiene su matiz respecto de lo que hay que hacer ante la petición del presidente de la República. Nosotros tenemos el nuestro, y a veces, se usa una determinada palabra, se usa otra. Yo me quedo con lo que dijo (ayer) la ministra Camila Vallejo. Será precisar, mejorar, perfilar; lo importante es que se llegue a un acuerdo. Y nosotros estamos en eso".

"Nosotros queremos perfilar mejor, en eso estamos. Ahora, ¿cómo eso se compatibiliza con otros que requieren, a lo mejor, reformas más profundas? No lo sé. Eso va a quedar expresado en el documento, porque un documento de esa naturaleza tiene que contar con la aprobación de todos y todas, porque no se le puede obligar a uno a firmar un documento en que no está de acuerdo o con una parte sustancial no lo está. Para llegar a acuerdos, a veces todos tenemos que ceder algo, un poquito", sostuvo Teillier.

También aclaró su postura respecto de su negativa original de aceptar reformas en caso de que gane el Apruebo, especificando que no se puede reformar algo que no ha sido aprobado, poniendo el énfasis en la campaña. “Antes de aprobar la Constitución no podemos reformar nada, y es complejo que los partidos políticos nos arroguemos la potestad de que podemos reformar la Constitución. Lo podemos hacer una vez que esté aprobada y de acuerdo a lo que la misma Constitución dice”, cerró el presidente del Partido Comunista.