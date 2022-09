Teillier revela diálogo con Boric por fallido nombramiento de Cataldo: "Me dijo cómo podemos compensar"

El presidente del PC entregó detalles de su conversación con el presidente por el caso de Nicolás Cataldo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 12 de septiembre 2022 · 08:36 hs

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, reveló un diálogo que mantuvo con el presidente Gabriel Boric, en donde abordó la polémica que generó el fallido nombramiento del comunista Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior.

En una conversación con Radio Nuevo Mundo, el timonel del PC comentó que el mandatario lo citó al Palacio de La Moneda para conversar por la controversia sobre la designación, que se bajó luego que se difundieran tuits de la autoridad con duras críticas contra Carabineros.

“El presidente después de la ceremonia me pidió que fuera a La Moneda. Él me recibió, expresó que era responsabilidad de él, que él había visto esos tuits, pero que pensó que no eran para tanto, que no daba como para que no fuera subsecretario”, afirmó.

Teillier señaló que el presidente planteó que “con las presiones de la derecha era imposible sostenerlo, porque no lo iban a dejar ejercer su cargo, porque la derecha había hecho abandono de la sala y entonces era muy complicado”.

“Él (Boric) me dijo cómo podemos compensar. Le dije que no venimos a pedir compensaciones ni mas cargos, sino que se entienda que es una situación política incomoda”, añadió.

El ex diputado comentó que incluso en un momento puso en duda su participación en la reunión para iniciar los diálogos sobre el proceso constituyente, "pero después conversando llegamos a la conclusión de que había que separar los temas, separar el tema gabinete con el tema convencional".

Pese a su frustrada llegada a la Subsecretaría del Interior, Nicolás Cataldo logró ser nombrado como subsecretario de Desarrollo Social (Subdere), organismo que maneja un importante presupuesto que se distribuye a las regiones del país.

Además, el PC aumentó su presencia en el comité político luego que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, fuese incluida en la instancia.