Teillier se abre a dialogar "incluso con el Partido Republicano" para un acuerdo constitucional

El presidente del PC participó del comité político en el Palacio de La Moneda. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Equipo El Dínamo 05 de septiembre 2022 · 16:24 hs

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, aseguró que su colectividad está dispuesta a dialogar con diversos sectores, incluso con el Partido Republicano, para llegar a un acuerdo que permita mantener la continuidad del proceso constituyente.

El ex diputado, que participó del comité político realizado en el Palacio de La Moneda, analizó la dura derrota de la opción Apruebo en el plebiscito de salida, la que implica un duro golpe para el oficialismo y en especial para la colectividad comunista, que había entregado su respaldo total hacia el texto redactado por la Convención Constitucional.

Por la participación de su partido en el diálogo, Teillier aseguró que "vamos a estar en todas las conversaciones, no se preocupen tanto por el PC".

Además, el ex congresista fue consultado por las versiones que señalan que tanto el PC como el Partido Republicano estarían fuera de estas negociaciones.

“Primero no me confundan con el Partido Republicano, me cae como patada en la guata. Pero vamos a estar todos dispuestos a conversar con todos, incluso con el Partido Republicano si es que se sienta mañana a lo que ha convocado el presidente”, manifestó.

Autocrítica interna en el PC

Guillermo Teillier aseguró que el PC y Apruebo Dignidad mantendrán su apoyo al presidente Gabriel Boric para “seguir adelante con el programa y el Gobierno”.

En cuanto a la evaluación de la derrota, el timonel comunista prefirió reservar su análisis, evitando entregar una autocrítica por el eventual rol de la colectividad en el fracaso de la propuesta de nueva Constitución.

“Tenemos muchas lecciones, pero esa autocrítica y la crítica la vamos a hacer internamente y la vamos a dar a conocer una vez que la tengamos colegiada, porque yo no puedo arrancarme por los tarros”, manifestó.

La aplastante victoria del Rechazo sobre el Apruebo complica algunas aspiraciones del partido, como la posibilidad de que la comunista Karol Cariola sea presidenta de la Cámara de Diputados, quien podría ver frustrada su llegada a la testera tras ser uno de los rostros visibles de la campaña oficialista.