Teresa Marinovic devolvió parte del sueldo que recibió como convencional: lo hizo en una bencinera de La Florida

Por: Equipo El Dínamo 29 de junio 2022 · 11:45 hs

Esta mañana, Teresa Marinovic devolvió parte del sueldo que recibió como convencional constitucional durante el 2022.

"He tomado la decisión de hacer un acto cívico: el de restituir a la ciudadanía todos los sueldos que he recibido en este año. Todos. Porque no hay acá nada que justifique el derroche de recursos públicos que se ha hecho en estos meses”, indicó Marinovic.

Por ello y para cumplir su palabra, la convencional se dirigió hasta una bencinera de la comuna de La Florida y entregó un fajo de billetes a un taxista para amortiguar los gastos en combustible.

Marinovic junto al taxista que recibió el dinero.

Tras anunciar la devolución del sueldo que recibió por su trabajo en la redacción del borrado de la nueva Carta Magna, Marinovic aludió un supuesto despilfarro de recursos públicos por parte de los integrantes de la Convención Constitucional.

Quien también anunció que donará el sueldo recibido, fue la constitucional Rocío Cantuarias.

“Dada la absoluta desconexión de la Convención con los reales problemas que enfrentan los chilenos, hemos decidido entregar, a contar de ahora, la totalidad de nuestro sueldo a personas que lo necesitan”, afirmaron las representantes de Vamos por Chile.

En esa línea, detallaron que la entrega del dinero se realizará públicamente, ya que “no se trata de un acto de caridad, sino de justicia”, atendiendo a “las justificadas sospechas (…) que despertaron casos como el del convencional Rojas Vade y el ministro Jackson”.