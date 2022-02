Teresa Marinovic será denunciada a Comisión de Ética por insultos a la Convención

La constituyente PC Valentina Miranda indicó en redes sociales: “Dan este tipo de declaraciones sin ningún respeto por quienes estamos realmente trabajando por una nueva Constitución”. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Cristián Meza 09 de Febrero 2022 · 21:30 hs

Teresa Marinovic será denunciada a la Comisión de Ética de la Convención Constitucional, luego de su polémica alocución donde insultó al organismo y a sus integrantes.

Esto, luego que la convencional, quien abandonó la Comisión de Derechos Fundamentales en señal de protesta, señalara en una prueba de sonido: “Convención culiá, convencionales conchesumadres (sic)”.

Al respecto, la constituyente PC Valentina Miranda indicó en redes sociales: “Dan este tipo de declaraciones sin ningún respeto por quienes estamos realmente trabajando por una nueva Constitución”.

"Haré la denuncia ante la Comisión de Ética por los dichos de la convencional Marinovic. Situaciones así son impresentables", agregó Miranda.

Sus palabras fueron compartidas por Bárbara Sepúlveda (PC), vicepresidenta adjunta de la Convención, quien recalcó que “es claramente un exabrupto”.

"A mí en particular me produce mucho conflicto ver que a pesar de que hemos estado trabajando para generar un buen clima de trabajo en un lugar que es complejo por las diferencias de opinión, que a veces son muy duras, pero no deben traducirse nunca en una descalificación, en improperio, en epítetos de esta categoría", argumentó Sepúlveda a Emol.