The Washington Post por Irina Karamanos: "La primera dama que no quiso ser más primera dama"

Durante la entrevista a The Washington Post, Irina Karamanos fue fotografiada por Tamara Merino de National Geographic.

Por: Carlos Saldivia 16 de noviembre 2022 · 07:47 hs

La primera dama, Irina Karamanos, concedió una entrevista al influyente diario estadounidense The Washington Post, donde abordó sus reparos al cargo que ostenta y que el 4 de octubre pasado, en una pauta de prensa en La Moneda, anunció que dejará antes del 31 de diciembre próximo.

“Chile’s millennial first lady wants to end the job for good” tituló el medio estadounidense al perfil que realizó sobre Irina Karamanos, sus actividades laborales y su idea de eliminar el cargo de primera dama. “El socio del presidente es elegido para ser socio, no para ser presidente de fundaciones”, expresó Karamanos al diario estadounidense

Según The Washington Post, la primera dama había estado saliendo con el presidente durante dos años cuando quedó claro que Gabriel Boric era la mejor opción de su partido para postularse a la presidencia. “Karamanos, de 33 años, no se consideraba el tipo de persona que dejaría en suspenso sus planes por un hombre”, dice el diario.

“Irina Karamanos podría haber tomado el auto para ir al trabajo. Pero es primavera en Santiago y la antropóloga y cientista político quería caminar. Con una mochila y gruesas zapatillas de color blanco, azul y verde neón, se mezcló con los otros treintañeros que se dirigían a sus trabajos. Pero cuando llegó a un semáforo, un peatón se detuvo y registró el rostro familiar de una de las mujeres más destacadas del país: La primera dama que no quiso ser más primera dama nunca más”, relató el diario.

Karamanos acepta ser retratada por fotógrafa de National Geographic

La periodista Samantha Schmidt, jefa de la oficina de Bogotá del medio, viajó a Chile para entrevistar a la pareja del mandatario. Asimismo, la premiada fotógrafa de National Geographic, Tamara Merino, retrató a Irina Karamaros en La Moneda y en la casa que comparte con el presidente Boric en el Barrio Yungay, donde la primera dama posó con naturalidad.

“Durante una de sus últimas semanas en el palacio presidencial, Karamanos rebuscó en su mochila y sacó un rizador y un iPad con la pantalla rota y pegatinas. Siempre se sintió un poco fuera de lugar en la oficina, con su candelabro y sus cortinas de terciopelo dorado, donde la anterior primera dama gastaba más de US$2,000 al mes en arreglos florales y Karamanos guardaba un solo ramo artificial junto a la ventana", publicó el diario.

Y agregaron: “Más tarde esa semana, Irina se sentaba en la cabecera de una mesa ovalada y encabezaba una junta de una docena de personas que votaban sobre su plan para separar su fundación, un museo de ciencias, de la oficina de la primera dama”.