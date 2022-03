Tía Pikachú será vicepresidenta de la Convención Constitucional

Y es que luego que asumiera la nueva mesa, liderada por María Elisa Quinteros (MSC), faltaba por rellenar un cupo, el que correspondía a la ex Lista del Pueblo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

04 de Marzo 2022

La convencional Giovanna Grandón (Coordinadora Plurinacional), más conocida como Tía Pikachú, logró el apoyo necesario para poder convertirse en vicepresidenta de la Convención Constitucional.

Y es que luego que asumiera la nueva mesa, liderada por María Elisa Quinteros (MSC), faltaba por rellenar un cupo, el que correspondía a la ex Lista del Pueblo, cuyos miembros no había podido ponerse de acuerdo.

Incluso Renato Garín estuvo a punto de llegar a la mesa, pero finalmente se decidió por la dupla Tía Pikachú-Francisco Caamaño.

Tras ratificarse su nombramiento, Grandón expresó en un punto de prensa que "quisiera agradecer a los 24 convencionales constituyentes que me apoyaron con sus firmas para entrar a la mesa adjunta. Me siento feliz, yo sé que tengo un gran trabajo por delante, lo he estado haciendo. Quiero agradecer a mis compañeros de la Coordinadora y movimientos sociales, de Pueblo Constituyente, que también me apoyaron para alcanzar estas firmas".

Tía Pikachú recalcó que "en esta mesa está representado el pueblo también. Está representada la mujer trabajadora, todos aquellos que queremos un cambio para Chile. Agradecer a mi compañero, porque llegamos a un acuerdo: la mitad del periodo que nos queda, empiezo yo la vicepresidencia, y la otra mitad Francisco Caamaño".

De esta manera, los próximos meses estará en la mesa de la Convención Giovanna Grandón, mientras que entre mayo y julio será el turno de Caamaño.

Por su parte, Francisco Caamaño declaró que "llegamos a un acuerdo respecto de distribuir el tiempo de las vicepresidencias, también llegamos al acuerdo de dejar nuestras diferencias de lado, y que esto es mucho más importante, que hay que sacar el proceso constituyente adelante".