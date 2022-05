"Tiene derecho...": Gobierno defiende a Bachelet por postura sobre proceso constituyente

Michelle Bachelet espera que la nueva Constitución sea aprobada en el Plebiscito de salida del 4 de septiembre. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 19 de mayo 2022 · 08:44 hs

Desde el Gobierno de Gabriel Boric salieron en defensa de la ex presidenta Michelle Bachelet, quien tuvo palabras sobre el proceso constituyente.

En una entrevista a Bloomberg, la actual Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos manifestó sus intenciones respecto a que en el Plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre gane la opción Apruebo.

“Espero que se apruebe, creo que debería aprobarse”, señaló la ex mandataria, quien además reconoció que aún no ha leído el texto porque “todavía no está listo porque se está trabajando en él. Pienso que hay muchos temas importantes para solucionar algunas de las dificultades y desafíos del país”.

En esa misma línea, Bachelet indicó que la nueva Constitución “es ofrecer un nuevo contrato social basado en plurinacionalidad (...) Algunas de las cosas a veces, para algunas personas, no son fáciles. Pienso que uno de los desafíos es comunicar mejor a la ciudadanía para que puedan entender de que se trata”.

Sobre estas declaraciones de Michelle Bachelet, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló en un punto de prensa que es “del todo legítimo que las y los ciudadanos que además tienen una historia y relación con nuestro país vayan definiendo sus posiciones, dado que además ya hay un texto entregado, el borrador de la nueva Constitución".

Indicó también que ”como cualquier ciudadana, tiene derecho a tomar posición y postura frente a un proceso tan histórico e importante como el que estamos viviendo hoy en nuestro país".

“Si ella hace pública su posición, entonces es porque hay que confiar en que tomó una posición con las herramientas y los elementos que consideraba necesario e importantes para tomar su definición”, añadió.

Por último, aclaró que como Gobierno tienen que “dar las condiciones a las y los ciudadanos de poder contar con la información para que puedan emitir su voto con todas las herramientas sobre la mesa”.

A las palabra de la ministra Camila Vallejo sobre Michelle Bachelet, se sumó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, quien sostuvo que “como cualquier ciudadana chilena, la ex Presidenta puede referirse a sus deseos respecto a la nueva Constitución”.

“Nosotros como gobierno vamos a estar trabajando, ciertamente, por el éxito del proceso constituyente en su conjunto, pero con respeto al rol prescindente en este proceso”, agregó.