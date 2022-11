Tohá adelanta gestiones tras rechazo al presupuesto: "No se juega con la seguridad, imagino a las bandas celebrando"

Carolina Tohá dedicó críticas a la oposición luego de que rechazaran el presupuesto 2023 de seguridad en la Cámara de Diputados y Diputadas AGENCIA UNO

Por: Luis Rivera 16 de noviembre 2022 · 13:49 hs

Con 65 votos a favor, seis abstenciones y 69 en contra, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó los gastos de seguridad de la partida del Ministerio del Interior que contempla el proyecto de ley para el presupuesto de 2023.

Si bien hubo puntos de consenso, como la reposición del parque vehicular de Carabineros, la asesoría jurídica para víctimas de delitos violentos y el aumento de tecnología para encontrar personas, el objetivo de combatir el crimen organizado con un aumento del 4% en los dineros es una de las materias que no complacieron a la oposición y terminaron por conspirar contra la moción del Gobierno.

Al respecto, la ministra Carolina Tohá lamentó el rechazo del Congreso. “Todo esto nos parece difícil de comprender y nos parece además que no es el camino, especialmente si a uno le interesa la seguridad no parece que lo de ayer haya sido un paso en esa dirección, Yo me imagino que ayer en la noche las bandas de crimen organizado estaban celebrando”, expresó.

“Cuesta comprender que se rechace el presupuesto más robusto que se ha presentado en mucho tiempo en materia de seguridad. Con la seguridad no se juega, es un tema demasiado sensible. El debate del presupuesto continúa, vamos a ir al Senado a reponer el presupuesto, a resolver una serie de situaciones, porque además entre otras situaciones ayer se presentaron y votaron una serie de indicaciones que son totalmente inconstitucionales", adelantó la secretaria de Estado.

“Recuperaremos la situación en el Senado y tenemos confianza que va a haber la capacidad ahí, tanto en la Cámara en tercer trámite, para otorgarle al país el presupuesto que se merece en materia de seguridad”, añadió.

¿Por qué la oposición rechazó?

La tensión en la Cámara Baja y fuera de ella se traduce en las frases que entregaron algunos parlamentarios opositores al Gobierno y el proyecto que lideró la ministra Carolina Tohá.

“Estamos esperando que este gobierno ponga la prioridad de una vez por todas en la seguridad de todos los chilenos, es algo que los chilenos están pidiendo a gritos. Le pedimos que respalde a Carabineros de Chile, no sólo son los recursos, sino que también con el actuar de este Gobierno”, manifestó Cristián Labbé de la UDI.

“Chile tiene un aumento en los homicidios inédito, un incremento enorme en el robo con intimidación, por lo tanto, lo que necesita Chile es un presupuesto a la altura de la necesidad que tiene las familias chilenas. Hemos rechazado el presupuesto de seguridad y lo hacemos con la convicción de que subirle un 0,8% a la PDI, 0,3% a la Fiscalía y 2% a Carabineros no tiene presentación en el momento en que atravesamos”, dijo Diego Schalper, secretario de RN.