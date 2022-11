Tohá responde a críticas de Jadue y le recuerda que el PC está en La Moneda

La ministra Tohá respondió al alcalde Daniel Jadue por sus críticas al rol de Carabineros. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dínamo 02 de noviembre 2022 · 10:33 hs

La ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió a las críticas del alcalde de Recoleta y ex candidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, quien cuestionó la actuación de Carabineros durante el tercer aniversario del estallido social del 18 de octubre.

A través de su cuenta de Twitter, el ex jefe comunal se preguntó: “¿Cómo se explica ministra Carolina Tohá que usen las mismas prácticas de Piñera?”.

Posteriormente el ex abanderado comunista volvió a criticar el actuar de las fuerzas policiales luego que se registraran saqueos en Puente Alto.

“¿Cómo se explica que donde hubo saqueos y fuertes desmanes no había presencia policial? ¿Dónde está la inteligencia para detectar y aislar a los violentistas? ¿Por qué se optó por sitiar el centro de la capital y reprimir a manifestantes pacíficos? ¡Hay tanto por cambiar!”, agregó.

La respuesta de Carolina Tohá

En una entrevista a Radio Agricultura, la secretaria de Estado -que inicialmente había evitado contestar directamente al alcalde- recordó que el PC es parte del Gobierno, mencionando que las actuales autoridades que están en La Moneda tienen una “postura clara” sobre el rol de las policías.

“El alcalde Jadue ha planteado esa opinión crítica, pero el Gobierno que está hoy en La Moneda es un gobierno donde, entre otros, está involucrado el partido del alcalde Jadue. Y es un Gobierno donde hay una postura muy clara de que las policías tienen una labor que tienen que cumplir, que es perseguir el delito, que hace cumplir el funcionamiento básico de la vida, de la sociedad y cuidar el orden público, respetando el derecho a manifestarse de las personas”, afirmó.

Tohá explicó que “las policías no pueden actuar contra una persona que se está manifestando pacíficamente, pero tienen que actuar cuando esa manifestación está afectando un negocio de la esquina o está botando un semáforo, o esta impidiendo que una persona que está pasando por el lugar transite”.

“Cuando uno dice respaldamos la labor de las policías no está diciendo chipe libre para las policías, no está diciendo que las policías disparen bombas lacrimógenas a la cara de los manifestantes, eso no es aceptable”, enfatizó.