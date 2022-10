Tras alerta bomba: bancada RN reitera crítica a baja del presupuesto de ANI para combatir la delincuencia

"Esperamos que esto no vuelva a ocurrir, pero tenemos que fortalecer a las instituciones que hacen posible que podamos anticipar hechos delictuales como estos. El gobierno aún está a tiempo de aumentar este presupuesto”.

Por: Cristián Meza 20 de octubre 2022 · 17:21 hs

Los diputados RN Frank Sauerbaum y Miguel Mellado manifestaron su preocupación por la instalación de una bomba en una de las oficinas de las empresas Angelini en Las Condes, y que fue confirmada por el Gobierno.

En este sentido, el diputado Miguel Mellado afirmó que esperaba que esta situación no se propagara, ante lo cual los organismos de inteligencia deben actuar con rapidez.

Por su parte, el diputado Frank Sauerbaum cuestionó el presupuesto en el combate de la delincuencia, y el que fue revelado por los parlamentarios hace unos días, en que casi todos los ítems de Seguridad y Orden Público disminuían a pesar de los anuncios del Ejecutivo.

“Estamos a tiempo de tomar medidas en favor de la inteligencia del país. Hoy día el presupuesto de la ANI disminuyó en un 3.7 % y estamos a dos semanas de votar la ley de presupuesto, entonces, le hacemos un llamado al Gobierno frente a este hecho donde vemos que el terrorismo se expande por el país porque lo teníamos concentrado, lamentablemente, en la zona de la Araucanía y hoy la vemos operando también en Santiago. Hoy día el presupuesto de seguridad pública sube en una cuota muy marginal. Carabineros tiene un aumento sólo del 0,5% que es una mofa para enfrentar todo lo que se requiere en materia de seguridad”, dijo Frank Sauerbaum.

Además, Sauerbaum dijo que “la ANI disminuye en un 3,7 % su presupuesto. Eso demuestra que el gobierno no tiene intención de fortalecer esta institucionalidad y poder hacer inteligencia previa a que ocurran hechos como éstos. Afortunadamente, hoy día no estalló esta bomba. Esperamos que esto no vuelva a ocurrir, pero tenemos que fortalecer a las instituciones que hacen posible que podamos anticipar hechos delictuales como estos. El gobierno aún está a tiempo de aumentar este presupuesto”.