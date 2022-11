Tribunal Electoral removió al alcalde de Ovalle por notable abandono de deberes

El alcalde de Ovalle aseguró que no ha sido notificado del fallo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dínamo 04 de noviembre 2022 · 11:13 hs

El Tribunal Electoral Regional (TER) de Coquimbo decidió remover de su cargo al alcalde de Ovalle, Claudio Rentería (Ind.), luego de una acusación presentada por cuatro concejales por notable abandono de deberes de parte del jefe comunal.

En el fallo, el organismo explicó que definió la remoción de la autoridad “por haber incurrido en la causal descrita en la letra c) del artículo 60 de la Ley 18.695, esto es contravención grave de las normas sobre probidad administrativa, respecto del cargo segundo, y por notable abandono de sus deberes respecto de los cargos cuarto, quinto y séptimo”.

Además, la resolución detalló que Rentería “quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por el lapso de cinco años, ambos efectos a partir del momento que quede ejecutoriada esta sentencia”.

La resolución del TER acogió un recurso que había sido presentado por los concejales Jonathan Acuña, Héctor Maluenda, Carlos Ramos y Armando Mundaca en abril de 2019, durante el anterior periodo edilicio.

Alcalde asegura que no fue notificado

Claudio Rentería reaccionó a este fallo y aseguró que aún no ha sido notificado oficialmente, precisando que se enteró de todo por la prensa.

"No obstante, en caso de ser cierta (la resolución), es importante dejar en claro que en ella se me absuelven de los cargos graves que decían relación con la supuesta malversación de fondos, quedando solo en imputaciones de orden administrativas. Mañana (viernes) solicitaré a mi abogado que me informe y ejerza los correspondientes recursos a los que tengo derecho como cualquier ciudadano”, expresó el alcalde a El Ovallino.

La Ley de Municipalidades explica que cuando la decisión es la remoción, el alcalde queda “suspendido” de su cargo, mientras no haya una decisión que pueda revocar la medida.

Rentería es alcalde de Ovalle desde 2012, siendo reelegido en 2016 y 2021. En todos los procesos se ha presentado como independiente.