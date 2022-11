Tribunal Supremo de la DC suspende la militancia de Fuad Chahín por apoyo al Rechazo

Fuad Chahín desestimó la legitimidad del Tribunal Supremo de la DC. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 04 de noviembre 2022 · 07:42 hs

El Tribunal Supremo (TS) de la Democracia Cristiana (DC) decidió suspender por 60 días la militancia del ex convencional Fuad Chahín, quien respaldó la opción Rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

El organismo acogió una denuncia presentada por un grupo de militantes, quienes acusaron al también ex diputado de contravenir la decisión de la Junta Nacional de la colectividad, que respaldó la opción Apruebo.

Según lo consignado por La Tercera, el fallo apuntó a “graves faltas a la disciplina partidaria al haber desconocido el acuerdo ya referido de la JN y haber trabajado públicamente por la opción contraria”.

“No satisfecho con lo anterior, dicho militante ha continuado con una campaña de desprestigio y de ofensas a la institucionalidad del partido, representada principalmente en este caso por la Directiva Nacional que legítimamente preside los destinos de nuestro partido cuya elección fue sancionada por el propio TS”, agregó la resolución.

Con estos elementos, la instancia disciplinaria decidió congelar la militancia de Chahín por 60 días, los que podrían ser prorrogables. Además entregó 10 días para que el acusado entregue sus descargos.

Fuad Chahín desestima legitimidad del Tribunal Supremo

El ex convencional Chahín señaló que la decisión del Tribunal Supremo era “esperable”, aunque cuestionó la conformación y legitimidad del organismo.

“He dicho que hace rato no existe este TS, no tiene ninguna legitimidad, no está legalmente constituido y tal como lo han señalado los mismos miembros que han renunciado últimamente, actúa completamente al margen de la ley y de los estatutos, como una especie de sicarios de la conducción política de turno, como una especie de policía política”, expresó.

La sanción contra Fuad Chahín ocurre en medio de una fuga de militantes desde la DC y la conformación de nuevos movimientos de centro como Amarillos por Chile y Demócratas, que acogieron a varios ex falangistas distanciados con la actual directiva.