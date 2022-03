Tribunal Supremo proclamará a Felipe Delpin como presidente de la DC tras polémica elección

El fallo del Tribunal Supremo se dará a conocer el próximo lunes. AGENCIA UNO/ARCHIVO

18 de Marzo 2022

El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC) informó este viernes que proclamará al alcalde de La Granja, Felipe Delpin, como su nuevo presidente tras una polémica segunda vuelta, que terminó con reclamos de parte de la lista opositora liderada por la diputada Joanna Pérez.

Andrés Parra, presidente del organismo, comentó que “el Tribunal Supremo revisó las dos impugnaciones que se presentaron, que contienen una serie de alegaciones de distintas comunas y situaciones”.

“Se revisó cada una de ellas, cada uno de los detalles de las reclamaciones que existían y en definitiva hemos concluido que existen dos temas: uno las alegaciones que podrían incidir en el resultado electoral y dos las denuncias que se refieren a temas estrictamente disciplinarios”, añadió.

Parra dijo que “en las reclamaciones no encontramos elementos que puedan afectar el resultado electoral -como establece la norma- y en cuanto a otras alegaciones no puede declararse la nulidad ni disponerse nuevas elecciones, porque son casos que tienen que ver con denuncias disciplinarias, por lo tanto, el Tribunal Supremo, resolvió que debe ser proclamado Felipe Delpin, porque no se alteraron los resultados que se dieron a conocer el día domingo, sin perjuicio de eso el Tribunal Supremo abrirá causas disciplinarias en casi todas las denuncias que se hicieron en estas materias”.

Desde la colectividad anunciaron que el fallo, que está en redacción, se dará a conocer durante el lunes.

Los reclamos de la lista de Pérez

La lista 2, encabezada por la diputada por Biobío y Arauco, denunció eventuales irregularidades en el proceso, asegurando que Delpin se “autoproclamó” como vencedor, siendo reconocido por la directiva que actualmente encabeza Carmen Frei.

En su denuncia, el sector del falangismo reportó posibles casos suplantación de identidad en las votaciones de militantes que no fueron a votar y que sin embargo aparecerían en los registro como participantes, los que habrían ocurrido en las comunas de Vallenar, Freirina, Huasco y Yungay.

También se mencionó una “urna móvil” o “itinerante” en la comuna de La Higuera, mesas que estuvieron abiertas por un par de horas y mesas constituidas por vocales que son funcionarios municipales.