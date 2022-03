Tricel aceptó la renuncia de Rodrigo Rojas Vade a la Convención Constitucional

Rojas Vade dejó de asistir a la Convención en septiembre de 2021. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 16 de Marzo 2022 · 11:58 hs

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) aceptó la renuncia de Rodrigo Rojas Vade de la Convención Constitucional, lo que selló la salida definitiva del ex integrante de la Lista del Pueblo del órgano constituyente.

Rojas Vade había abandonado de facto el proceso constitucional en septiembre de 2021, luego que se descubriera que había mentido sobre su diagnóstico de cáncer, por el que se hizo conocido como activista durante el estallido social y el que usó durante su campaña electoral en el distrito 13.

En su resolución, el Tricel consideró la reforma constitucional aprobada hace algunos días por el Congreso Nacional, que fijó la posibilidad de renuncia de los convencionales constituyentes cuando “hechos graves afecten severamente el funcionamiento”.

Frente a esto, el tribunal calificó el caso de Rojas Vade como un “atentado a la fe pública”, el que perjudicó el funcionamiento de la entidad que está redactando la propuesta de nueva Carta Fundamental.

El camino a la renuncia

Tras su renuncia de facto, Rojas Vade dejó de asistir a las sesiones presenciales y telemáticas de la Convención. Sin embargo, el ahora ex convencional siguió recibiendo su remuneración mensual.

En febrero pasado, el otrora constituyente sorprendió al anunciar que volvería a sus labores, provocando un rechazo transversal. Luego de esto retrocedió, asegurando que se encontraba a la espera del avance del proyecto de renuncia, el que aceleró su tramitación en la Cámara de Diputados y el Senado.

En paralelo, el Comité de Ética definió que Rodrigo Rojas Vade debía devolver toda la dieta obtenida durante los meses en los que se ausentó del trabajo. Sobre esto, el ex convencional aseguró que “desde un inicio propuse de forma voluntaria al Comité de Ética de la Convención Constitucional, como medida reparatoria, la devolución del 100% de las dietas recibidas y no donadas por los días que no trabajé, porque considero que es lo correcto”.

“Las donaciones que realicé, al ser causas benéficas sin personalidad jurídica, no fueron reconocidas como válidas, aún así mantuve mi voluntad de aceptar el acuerdo adoptado según resolución del Comité de Ética”, añadió.