UDI califica de "impecable" las gestiones de Boric en Argentina para extradición de Galvarino Apablaza

Javier Macaya también aplaudió la decisión de Alberto Fernández de no inmiscuirse en lo que decidan los tribunales trasandinos. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 05 de Abril 2022 · 22:39 hs

El senador Javier Macaya, timonel de la UDI, celebró las gestiones realizadas por el Presidente Gabriel Boric, durante su visita a Argentina, respecto a la extradición de Galvarino Apablaza, ex miembro del FPMR y sindicado como uno de los autores de la muerte de Jaime Guzmán.

Y es que en su paso por el vecino país, Boric precisó que "para Chile ha sido hace larga data un tema de política de Estado no sujeto a las contingencias políticas y el presidente Alberto Fernández nos ha escuchado, va a tomar en consideración lo que le hemos planteado y a nosotros, por supuesto, no corresponde que intervengamos en un poder independiente de la República de Argentina, pero no me cabe duda de que se van a hacer todos los esfuerzos que estén al alcance”.

Ante estas palabras, Macaya expresó a CNN Chile que valoran el gesto del jefe de Estado, apuntando que "nosotros somos oposición al gobierno del Presidente Boric, no hay ninguna duda de que en los distintos hitos políticos que han ocurrido en estas tres semanas de gobierno, hemos tenido muchas diferencias con el actuar del Gobierno, pero en este tema en particular -y queremos reconocerlo y valorarlo-, la actuación del presidente Boric en Argentina ha sido impecable”.

El representante de la UDI aseguró que la actuación del Presidente Boric está en línea con lo realizado por los gobiernos de Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos "de hacer justicia contra un crimen tan deleznable como el del senador Guzmán; y hay un hito nuevo de la declaración que hace Alberto Fernández ayer, que es que él no va a intervenir en las decisiones de la justicia”.

Javier Macaya aplaudió la decisión de Alberto Fernández de no inmiscuirse en lo que decidan los tribunales trasandinos, a diferencia del gobierno de Cristina Fernández, que a pesar de una resolución de la Corte Suprema que había autorizado la extradición de Galvarino Apablaza, le concedió la calidad de refugiado político.