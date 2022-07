UDI interviene en la controversia del Presidente Boric y la ex convencional Constanza Hube

Gabriel Boric le envió un mensaje directo por Twitter a Constanza Hube y la filtración de sus palabras abrieron una polémica AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Luis Rivera 31 de julio 2022 · 15:01 hs

“Su sector rechazó una y otra vez el derecho a acceso a la vivienda propia. Muy poco creíble su conveniente voltereta”. Esas palabras de la ex convencional Constanza Hube (UDI) en su cuenta de Twitter generaron una respuesta inmediata del Presidente Gabriel Boric a través de esa misma red social.

El Mandatario le escribió un mensaje privado a la representante de la Unión Demócrata Independiente, el cual se hizo público horas después. “Hola, Constanza. ¿Por qué afirmas que cuando yo digo derecho a vivienda digna, estoy negando que esta sea propia?”, fue el mensaje del magallánico, quien tuvo respuesta inmediata de la implicada.

"Usted mismo, Presidente, dijo que hay que cambiar el paradigma del sueño de una vivienda propia al acceso a una vivienda digna. Leo, además, su Programa Habitacional de Emergencia y coincide bastante con su Constitución. Ojalá este mismo interés que tiene en responderme se lo dedicara a los millones de chilenos que hoy están desamparados", respondió Hube para luego recibir un nuevo mensaje de Boric.

“Eres una mujer inteligente, Constanza. Sé que en el fondo estás consciente de la deshonestidad intelectual de tu comentario. Yo no creo ni jamás he creído que hay que privar el acceso a vivienda en propiedad”, lanzó.

La UDI interviene

En ese contexto, la UDI emitió una carta respaldando a la ex convencional. “No compartimos el fondo ni la forma de su mensaje, no sólo porque denota una actitud que raya en el totalitarismo al no compartir la misma opinión que la ex constituyente, sino que también porque estamos absolutamente convencidos de que lo señalado por la sra. Hube es completamente verdadero”, señala el escrito.

“La ex convencional constituyente Constanza Hube, una ciudadana que -al igual que todos los chilenos y chilenas- merece todo el respeto de parte de sus autoridades y, en ningún caso, amerita ser censurada por lo que piensa u opine, menos aún cuando sus declaraciones describen las propias verdades establecidas en el proyecto constitucional”, agrega la misiva en defensa de la ex convencional, quien ha sido acusada de entregar información falsa respecto al borrador de la nueva Constitución.