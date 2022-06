UDI por regreso de Bachelet: "Quizás no tuvo la capacidad de entender la defensa de la democracia y los DD.HH."

El presidente de la UDI, Javier Macaya, cuestionó la salida de la ex presidenta de su cargo en la ONU. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 13 de junio 2022 · 14:33 hs

La Unión Demócrata Independiente (UDI) cuestionó las explicaciones entregadas por la ex presidenta Michelle Bachelet para no repostular como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, definiendo su retorno a Chile semanas antes del plebiscito de salida del 4 de septiembre.

El gremialismo afirmó que la ex mandataria estaba enfrentando críticas por su gestión, recordando el reciente episodio tras su visita a China, por lo que era complejo pensar en una eventual reelección.

“Habría que preguntarle a la comunidad internacional si está disponible para elegir nuevamente a la alta comisionada Michelle Bachelet”, señaló el presidente del partido, Javier Macaya, quien se presentó en un punto de prensa junto con la vicepresidenta María José Hoffmann y las convencionales Constanza Hube y Katherine Montealegre.

El legislador se preguntó si los países “tenían la disposición original para reelegirla, porque quizás la razón por la que ella vuelve a Chile, entendible en su argumentación, está dada fundamentalmente por la incapacidad para actuar en temas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, Nicaragua y otros países”.

“Hay una crítica muy importante respecto a la labor de la alta comisionada, respecto a su labor en algunos países, y que yo creo que hace que muchos hayan planteado también la duda de que si era posible o no que fuese reelegida en caso que se hubiera repostulado”, complementó.

Bachelet confirmó este lunes su decisión de no repostular a la ONU, adelantando así una información que había sido entregada por EL DÍNAMO.

La ex jefa de Estado enfatizó que su salida del cargo se fundamenta en “motivos personales”, descartando cualquier influencia de las críticas de diversas organizaciones de Derechos Humanos por su viaje a China.

“Habiendo sido presidenta dos veces se imaginarán que he recibido muchas críticas en mi vida. Eso no es lo que me ha hecho tomar la decisión. Lo he decidido porque mi familia me necesita y mi país me necesita”, señaló la aún alta comisionada.