UDI reiteró que no dará sus votos contra el quinto retiro si no se asegura la inexpropiabilidad

16 de Abril 2022

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, reiteró que los votos de la colectividad en contra del quinto retiro de fondos previsionales impulsado por René Alinco (IND) y Pamela Jiles (PH) dependerán de que el Gobierno presente una reforma que asegure la inexpropiabilidad de las pensiones.

En una entrevista a La Tercera, el legislador gremialista afirmó que “es evidente que los retiros son una mala política pública y que yo desearía que toda la derecha los votara en contra. Pero acá se ha enraizado un miedo, que es justificado. Y ante esa amenaza, muchos parlamentarios prefieren que la gente saque su plata antes de que se la roben”.

“Hemos dicho al Gobierno que no puede contar con los votos de Chile Vamos si no aseguran que esos fondos de pensiones están seguros, son heredables y que los ahorros futuros van a ser de propiedad de los trabajadores. Si eso no se hace, prácticamente todos los diputados de Chile Vamos votarán a favor del quinto retiro. No cuenten con los votos de la UDI para el quinto retiro si es que no garantizan la inexpropiabilidad”, enfatizó.

El representante de la oposición descartó cualquier ánimo revanchista con el actual Ejecutivo, explicando que “la mejor prueba es que nosotros le hemos dicho al Gobierno que vamos a rechazar el quinto retiro si es que ellos garantizan que los fondos son inexpropiables, inembargables y heredables, tanto los presentes como los futuros".

Ramírez también afirmó que el proyecto alternativo de retiro acotado “no sirve para nada”, ya que no evita que se sigan proponiendo nuevos retiros.

“Este problema se va a alargar. ¿Qué va a hacer el Gobierno cuando se presente un sexto retiro? ¿Volver a presentar un proyecto acotado? La única forma que podamos detener esta locura es a través de una reforma a las pensiones. Este Gobierno tendrá que atreverse a sentarse con el Congreso para consensuar un nuevo sistema de pensiones. El problema no se lo van a poder sacar de encima, salvo que logremos un acuerdo”, manifestó.

Durante la semana pasada el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, había señalado que existía la voluntad de avanzar en un proyecto de inexpropiabilidad de las pensiones, justamente para considerar la postura de la oposición en el debate.