Un aporte al Gobierno y a la promoción del Apruebo: cómo ven desde el oficialismo el regreso de Bachelet

Michelle Bachelet con el Presidente Boric en el lanzamiento del libro “Revolución Energética en Chile”, del ex ministro Máximo Pacheco.

Por: Carlos Saldivia 13 de junio 2022 · 15:24 hs

La frase del presidente Gabriel Boric “Bienvenida de vuelta!” no pasó desapercibida para la ex Concertación ni para un sector del Frente Amplio.

Luego de que la ex presidenta y actual alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, anunció este lunes que no se presentará a un nuevo mandato en su puesto de la ONU y que concluirá el 1 de septiembre, tal como adelantó el domingo EL DÍNAMO, diversos dirigente afirmaron que la ex mandataria regresará a Chile y será “un aporte al Gobierno del presidente Boric, al plebiscito, y al ordenamiento de la centroizquierda en un momento de crisis".



PS: “Sus consejos siempre van a ser un aporte para la política"

“La ex presidenta Bachelet tiene un tonelaje político muy importante, y desde ese punto de vista sus consejos siempre van a ser un aporte para la política nacional. Su experiencia claramente va a ser una contribución relevante para la centroizquierda y su liderazgo es fundamental para el Chile que todos queremos. Y ella va a jugar un rol importante en la tarea del 4 de septiembre “, afirmó el senador socialista Fidel Espinosa a El DÍNAMO.

Aunque el senador precisó que, en su momento la ex mandataria señaló que “no estaba para volver a la política contingente y eso debe ser respetado”, sostuvo que “si ella toma un camino distinto, vamos a ser los más felices porque es una líder nacional”.

El también senador socialista Juan Luis Castro señaló que “probablemente ella va a tener un liderazgo innegable en la campaña del Apruebo, y siempre será un referente en la izquierda moderna. No me cabe duda que el rol que va a cumplir es importante cuando estamos a menos de 90 días de plebiscito”.

El tres veces ex presidente el Partido Socialista y ex senador, Ricardo Núñez, fue un paso más allá. “Michelle Bachelet puede ayudar no sólo en el marco del Partido Socialista, sino también en el conjunto de las fuerzas políticas progresistas. La ex presidenta será un aporte al Gobierno y fundamentalmente al sector al que ella pertenece”. Y añadió: “Por su experiencia, personalidad y formación política está en las mejores condiciones para hacer uso de su liderazgo para atraer armonía al sistema político, especialmente la centroizquierda. Va a jugar un rol estratégico”.

Francisco Vidal (PPD): "Va a ser un aporte para el Gobierno"

En el PPD, en tanto, su vicepresidente Francisco Vidal, coincidió con estos planteamientos. “Ella va a ser un aporte a la política, y va a ser un aporte para el Gobierno del presidente Gabriel Boric, porque ella votó por él. Ella puede ser un referente para el presidente Boric, recordemos que, en la segunda vuelta, ellos se juntaron a conversar varias veces sobre política y eso será un insumo para el presidente”.

Y agregó: “También será un aporte para el Apruebo. Ahora, si va a participar en la campaña, ya es una decisión personal, pero el solo hecho que diga que va a votar Apruebo ayuda. En las últimas encuestas aparece como la figura más influyente”, concluyó Vidal.

Miguel Moreno (PR): "Se va a convertir en el rostro del Apruebo"

Desde el PR también analizaron con buenos ojos el regreso de Bachelet en agosto. “Ella mantiene vigente sus condiciones políticas y administrativas. Ella se va a convertir en el rostro del Apruebo con su llegada en agosto”, dijo a EL DÍNAMO el ex secretario general del PR, Miguel Moreno.

“Su mirada va a marcar direccionalidad a todo su electorado, que es más amplio que la ex Nueva Mayoría, tiene una adhesión que será tomada en cuenta y que influirá en el oficialismo. Cuando se pierda el timón de navegación, ella puede ayudar a rectificar el rumbo”, remató Moreno.

En tanto, desde la DC, el senador Gabriel Silver expresó que el regreso de Bachelet “claramente es un espaldarazo al Apruebo. Michelle Bachelet sigue siendo un referente para la centroizquierda y el mundo ex Concertación, ahí donde el Frente Amplio o Boric no tienen pertenencia”.

Frente Amplio y el PC: “Un aporte político en la actual coyuntura”

“Sin duda que el regreso de la ex presidenta Bachelet por su experiencia y liderazgo será un aporte a la centroizquierda, o al oficialismo y al Apruebo” expresó el ex diputado Marcelo Díaz, líder de UNIR, movimiento del Frente Amplio.

Con matices, desde el PC también se valoró su arribo a Chile. El ex diputado y convencional constitucional comunista Hugo Gutiérrez manifestó “creo que es una política reconocida y admirada por el pueblo de Chile, en consecuencia va a contribuir de manera decisiva en el Apruebo”.