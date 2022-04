"Un flaiterío inaceptable": Marinovic dispara contra funa a convencionales

Marinovic defendió a los miembros del Colectivo Socialista, tras la funa que recibieron por rechazar un informe. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 22 de Abril 2022 · 12:52 hs

Después de la funa que protagonizó un sector en la Convención Constitucional en contra de los constituyentes que rechazaron el informe emanado desde la Comisión de Medio Ambiente, las críticas no se hicieron esperar. La convencional de Vamos por Chile, Teresa Marinovic, tomó la palabra en la última sesión y calificó el incidente como un “flaiterío inaceptable”.

Según comentó Marinovic, los convencionales acusados por sus pares fueron “tratados de traidores a gritos y señalados en una lista, al más puro estilo nazi”.

“Son socialistas (...) pero no justificaré griteríos en su contra, un flaiterío inaceptable y no me refiero a cuestiones de clases sociales porque hay personas pobres que son elegantes y ricos que son flaites. Estamos hablando de una condición del alma”, profundizó.

A la crítica de Teresa Marinovic también se sumó el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, quien pidió poner límites y no denostar a otros constituyentes.

Marinovic pidió dar la cara y no actuar como “pandilleros”

En esta línea, la constituyente de derecha pidió a los convencionales de la Coordinadora Plurinacional, ecologistas y miembros de escaños reservados, dar la cara.

De acuerdo a la convencional, si quieren “enfrentarse y agredirse”, lo deben hacer “dando la cara de a uno y no como pandilleros bajo anonimato o protegidos por un grupo de matones".

“Llegó el momento para ustedes de hacer una autocrítica, porque ustedes son mayoría, no hay una sola norma nuestra aprobada, son sus normas, sus acuerdos, sus textos”, profundizó.

La constituyente de oposición aclaró que con estas conductas “no hay democracia ni institución que funcione”, además, evidenció que “la falta de preparación, el resentimiento de algunos y la vanidad de otros crea este ambiente y redacta estas normas”.

Por último, Teresa Marinovic dijo que el episodio registrado ayer fue “peor” que cuando ella insultó a la Convención con epítetos de grueso calibre.