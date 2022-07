Uso del término "Wallmapu" volvió a tomarse la comisión de acusación constitucional en contra de Izkia Siches

Por su parte, Edgardo Riveros descartó que esto haya generado algún impasse a nivel internacional. CAMARA

Compartir











Por: Cristián Meza 06 de julio 2022 · 17:35 hs

Abogados especialistas en política internacional se refirieron al uso del término “Wallmapu” por parte de la ministra Izkia Siches, en el marco de la comisión que analiza la acusación constitucional en contra de la titular de Interior.

En primer lugar, fue el turno de Edgardo Riveros, profesor de la Universidad Central, quien consideró la acusación constitucional como una medida excepcional. Principalmente, se refirió al capítulo tres del libelo referido a que la ministra Izkia Siches ha comprometido gravemente el honor de la nación, al utilizar el término “Wallmapu”.

Sostuvo que la norma señala que el hecho tiene que haber ocurrido y verificar si efectivamente se comprometen las relaciones internacionales de Chile y Argentina, así como el honor del país.

A su juicio, tiene que existir un hecho grave que genere un impasse político y diplomático con las autoridades argentinas. “En la diplomacia hay códigos especiales y no he visto ninguna reacción que demuestre que se haya provocado un problema. Existen notas diplomáticas, que van de la verbal a escrita y no ha habido elementos con esa connotación. La ministra corrigió sus dichos y los aclaró”, puntualizó el exsubsecretario de RR.EE.

Respecto a comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile al haber hecho declaraciones que significan violación de tratados internacionales, estimó que es “una especulación que no tiene base jurídica”.

“Quieren destruir la unidad del Estado”

Por su parte, el abogado Marcos Jaramillo, profesor de Derecho Internacional de la PUC, planteó que, según los historiadores, “Wallmapu” es un término nuevo y no tiene origen ancestral en el pueblo mapuche.

“Es un término inventado de un movimiento revisionista idealista sobre un territorio bioceánico que nace a principios de la década de los 90”, explicó.

Según su criterio, es grave que una autoridad utilice el término en forma tan displicente, porque implica la reivindicación territorial en Chile y Argentina.

“Se está utilizando a nuestros pueblos originarios por parte de potencias extranjeras que quieren destruir la unidad del Estado. Si después tenemos una Araucanía independiente, no va a haber financiamiento y las potencias van a ofrecerse a cambio de los recursos naturales y de su posicionamiento hacia la Antártica”, alertó.

El abogado consideró que se utiliza un término nuevo que no corresponde a la realidad. “En la historia se utilizan falsedades para lograr cambios en la percepción de las personas (…). No existe, lo están haciendo existir a través de la falsedad. Se está incluyendo un concepto que los terroristas están señalando”, recalcó.