"Usted votó en contra": piñerismo sale recordarle a Giorgio Jackson su oposición a la ley de control de armas

"El control, o más bien el descontrol de armas, es una de las materias que se heredan", dijo Jackson. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Compartir











Por: Gabriela Romo 02 de Mayo 2022 · 15:39 hs

El ex ministro de la Segpres, Juan José Ossa, emplazó al actual jefe de la cartera, Giorgio Jackson, tras sus declaraciones que apuntaban a gobiernos anteriores la responsabilidad por el descontrol de armas.

Durante esta mañana, el ex diputado de Revolución Democrática, señaló que había un problema con el control de armas en el país tras los incidentes que dejaron a una periodista baleada en barrio Meiggs.

“Es una cosa que en los últimos se ha hecho grave en materia de control de armas, sobre todo en bandas de crimen organizado. Y es una de las preocupaciones del ministerio del Interior y se va a expresar en materia legislativa y Ejecutiva. El control, o más bien el descontrol de armas, es una de las materias que se heredan. No escatimaremos en recursos para ir al fondo y resolverlo”, afirmó a Radio ADN.

Tras ello, Juan José Ossa, ministro de Sebastián Piñera, indicó que "desde que salí del Gobierno no he usado redes, me gusta colaborar más que pelear. Pero ministro Giorgio Jackson, usted votó en contra de la idea de legislar el control de armas. Y seguimos esperando que se renueven urgencia al proyecto contra el narcotráfico, a punto de ser ley".

En tanto, el ex subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, también le recordó al ministro Jackson que "la modernización del control de armas fue impulsada por los gobiernos anteriores. El 2017, en la votación de la idea de legislar sobre el control de armas, usted y el Presidente Boric fueron los únicos votos en contra".

La votación a la que se refieren las ex autoridades, ocurrió el 9 de septiembre de 2020 cuando en la Cámara Baja se votó en torno a la ley de Control de Armas que buscaba “sancionar penalmente la fabricación, importación, comercialización, distribución, venta entrega a cualquier título, y el uso de fuegos artificiales, en las condiciones que indica”.

En aquella oportunidad, el todo el Frente Amplio, incluido Giorgio Jackson y el actual presidente Gabriel Boric, votó en contra del proyecto presentado.