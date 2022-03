VIDEO - El duro cruce entre Linconao y Marinovic en la Convención: "Deja de hablar leseras"

Marinovic y Linconao realizaron declaraciones cruzadas en la sesión número 66 de la Convención. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Hernán Claro 10 de Marzo 2022 · 13:53 hs

Un duro cruce protagonizó la constituyente de escaños reservados, Francisca Linconao, con la representante de Vamos por Chile, Teresa Marinovic, en la sesión número 66 de la Convención Constitucional.

Frente al pleno de la Convención, la machi Linconao revivió unas declaraciones de Marinovic donde la independiente cercana a RN dijo que la autoridad ancestral se “abraza con los comunistas”.

“Así como dice la Teresa Marinovic, que nosotros nos abrazamos con los comunistas, yo puedo abrazarme con cualquiera. Yo no tengo jefe ni patrón aquí que me diga puede hacer una cosa, o no puede hacer”, respondió Francisca Linconao.

El incidente no quedó allí porque la machi Linconao agregó: “Deja de hablar leseras señora Marinovic”.

Posteriormente, fue el turno de Teresa Marinovic, quien aclaró que “no entiendo ese abrazo como una relación superior subalterno," sino que, "simplemente, como señal de alianza, que es lo que dije en mi discurso”.

Eso sí, Marinovic se descargó contra Linconao y acusó que “quienes hablan en nombre de pueblos indígenas no tienen derechos ni fundamentos para arrojarse esa representación (…) el indigenismo es una marca comercial”.

El encontrón entre la machi Francisca Linconao y Teresa Marinovic se dio durante el debate del primer informe de la Comisión de Derechos Fundamentales, donde la autoridad ancestral recalcó que “sin tierra no hay espiritualidad, no hay lengua, no hay salud propia, ni educación propia”.

Las polémicas de Marinovic en la Convención

Esta no es la primera vez que Teresa Marinovic enfrenta alguna polémica en la Convención por sus controvertidas declaraciones.

Recientemente, se negó a usar mascarilla dentro del ex Congreso de Santiago e insultó a sus pares de la Convención en una conferencia de prensa.

Estos casos son revisados por el Comité de Ética de la Convención, donde fueron multados otros miembros de la centroderecha como Arturo Zúñiga, Ruth Hurtado y Marcela Cubillos.