VIDEO - Senador Jorge Soria se enfrentó a gritos a un taxista que lo encaró en Iquique

Jorge Soria respondió a un taxista que le reclamó por los problemas de seguridad en Iquique.

Por: Equipo El Dínamo 18 de noviembre 2022 · 16:03 hs

El senador Jorge Soria Quiroga (Ind-PPD) se enfrentó a los gritos a un taxista que lo encaró en plena calle, en un hecho registrado durante la mañana de este viernes en la ciudad de Iquique.

Todo ocurrió luego que el parlamentario participara de una actividad del Ministerio de Transportes. Mientras caminaba fue encarado por el conductor, quien reclamó por la situación que vive la comuna, mencionando la gestión del actual alcalde Mauricio Soria, quien es hijo del senador.

“He dedicado mi vida para la felicidad tuya y de toda la gente, así que no habís hueás. De mí no podís decir nada, trabajo 15 horas para que podaí ser feliz hueón”, señaló Soria, según un registro publicado por Radio Cooperativa.

El taxista le respondió al senador y le pidió “que su hijo ponga seguridad acá”, a lo que el también ex alcalde iquiqueño respondió que “estamos en la misma, trabajamos tarde, mañana y noche, nunca se ha hecho más en Chile de lo que se ha hecho ahora”.

“Don Jorge, con respeto le digo”, enfatizó el transportista al ver al legislador de 86 años visiblemente alterado.

La autoridad insistió con que Iquique “es la ciudad que más plata mete” en el país, a lo que el taxista preguntó “¿y dónde está la plata?”.

Un histórico de Iquique

Jorge Soria -conocido por su apodo de “Choro” Soria-. es uno de los políticos históricos de Iquique, con más de 60 años de trayectoria en cargos públicos. Fue elegido regidor de la ciudad en 1963, mismo año que llegó a la alcaldía, cargo que dejó en 1973. Tras el retorno a la democracia volvió al sillón edilicio en diversos periodos.

Durante su trayectoria militó en distintos partidos, principalmente de centroizquierda. Primero formó parte del Partido Socialista (PS), luego del Partido Comunista (PC) y finalmente del Partido por la Democracia (PPD). También formó diversas colectividades que funcionaron de manera local. En 2005 sorprendió al apoyar al entonces candidato presidencial de RN, Sebastián Piñera.

Su influencia en la política local se extendió hacia su familia. Su esposa, María Inés Macchiavello, fue concejal de Alto Hospicio; su hijo, Jorge Soria Macchiavello fue diputado y consejero regional; y su otro hijo, Mauricio Soria, ejerce como alcalde de Iquique desde 2012.

En sus últimos años como alcalde, Soria fue investigado por supuesto delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y cohecho en el municipio entre 1998 y 2001. Fue absuelto de estos cargos en 2012.