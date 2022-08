VIDEO – Alejandra Krauss en Política para Todos: "Suponer que Chile es un país terrorista, no es cierto"

Alejandra Krauss defendió la labor de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría. AGENCIA UNO

Por: Juan Pablo Ernst 05 de agosto 2022 · 12:40 hs

"Podemos estar en posiciones distintas, pero el 5 de septiembre este país debe estar de la mano para mirar el futuro", sostuvo la ex ministra y militante democratacristiana, Alejandra Krauss, durante su participación en el segundo episodio de Política para Todos, organizado por EL DÍNAMO.

"Suponer que Chile es un país terrorista, no es cierto", aseveró la abogada sobre el tema de la eliminación de la palabra terrorismo del texto constitucional, y sostuvo que éste efectivamente resguarda la seguridad.

En ese sentido indicó que si gana el Apruebo los legisladores tendrán cuatro años para dictar las leyes correspondientes en estas materias.

Protección a la ciudadanía

"El Estado no va a poder obviar el mandato de efectivamente proteger a la ciudadanía", puntualizó Alejandra Krauss.

A propósito de la seguridad, la militante DC precisó que "lo que se elimina es el estado de emergencia, no otros como el de asamblea o de catástrofe, sin perjuicio de los perfeccionamientos que se les pueden hacer".

En cuanto las críticas por que con la nueva Constitución las Fuerzas Armadas no podrán ser usadas en materias de seguridad, la abogada dijo que "en esto han sido claras las propias FFAA de la complejidad que se les asignen funciones del control del orden público, en circunstancias que han sido formados para ir a la guerra".

Respecto de los dichos del ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, en cuanto a que "nuestra escala de valores y principios en torno a la política no sólo dista del gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió", Alejandra Krauss dijo que "no sólo no los comparto, sino que no los acepto lisa y llanamente", y defendió la labor de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría.