VIDEO – Política para Todos: Ximena Rincón cuestionó el fin del Estado de Emergencia

"No hay nada más importante en un país que la paz", sostuvo Ximena Rincón. Archivo.

Por: Juan Pablo Ernst 05 de agosto 2022 · 10:55 hs

Aunque valoró algunos aspectos del proyecto de nueva Constitución, la senadora Ximena Rincón (DC) cuestionó que en materia de seguridad el texto elimine la figura del Estado de Emergencia, una herramienta que incluso el gobierno del Presidente Gabriel Boric pidió recientemente renovar para la macrozona sur.

La legisladora, que tomó parte en el segundo capítulo de Política para Todos de EL DÍNAMO, dijo que aquello muestra que "hay contradicción y no hay claridad en lo que quieren. Hay un pudor con el tema del orden público, cómo ejercerlo y dar facultades para que éste se ejerza", sostuvo.

"No hay nada más importante en un país que la paz. Si no lo hago, no puedo garantizar el desarrollo", enfatizó Ximena Rincón.

"Si se aprueba el texto, comienza a regir 10 días después y no hay herramientas. Y para modificarla se necesita una reforma constitucional que requiere dos tercios de los votos", aseveró la abogada al respecto.

También criticó que las Fuerzas Armadas no podrán contribuir al resguardo de las fronteras, pese a la inmigración ilegal y el incremento del narcotráfico.

Ximena Rincón y la plurinacionalidad

En cuanto a la plurinacionalidad dijo que es de las cosas que más le preocupa. Habló de que el texto habla de 11 pueblos originarios, pero nada de los chilenos. "Ser chileno es un estado residual", resumió.

"Lo que se está haciendo es dividir al país en muchas naciones", concluyó.

