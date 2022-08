Vallejo afirmó que telefonazo de ex ministra Vega a Llaitul no fue avisado al Gobierno

La ministra Vallejo entregó una declaración tras la renuncia de Jeanette Vega. AGENCIA UNO

Por: Equipo El Dínamo 26 de agosto 2022 · 12:14 hs

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó este viernes que ni el presidente Gabriel Boric ni el resto del Ejecutivo fueron avisadas sobre el telefonazo que intentó concretar la ex ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

La titular de la Secretaría General de Gobierno (Segpres) entregó la primera declaración formal luego que la independiente PPD dejara la cartera, luego que el portal Ex-Ante difundiera una conversación que mantuvo una asesora de Vega con el vocero de la organización radical mapuche.

“Las gestiones para intentar establecer un vínculo con Héctor Llaitul no fueron instruidas ni fueron avisadas, informadas, por parte de la ministra de Desarrollo Social”, expresó Vallejo.

La vocera agregó que "la ministra Vega asumió sus responsabilidades políticas en el caso y presentó su renuncia, la cual fue debidamente aceptada".

"Más allá del principio de buena fe que tuvo la ministra, no corresponde que este tipo de intentos de gestión se den sin instrucción ni tampoco sin ser avisadas", complementó.

La ex diputada PC enfatizó además que desde el Gobierno no se han entregado instrucciones sobre un contacto con dirigentes como Llaitul, planteando que "no hay nadie que pueda señalar que ha tratado de hacer gestiones adicionales al respecto, porque ha sido la orientación del presidente de la República y del comité político". También destacó que el intento de comunicación de la ex ministra “no prosperó”.

La portavoz del Gobierno también evitó entrar en la controversia por la supuesta filtración que permitió que se conociera el polémico contacto, respondiendo así a los dichos del presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, que en una entrevista a Radio Duna acusó que “que hay policías jugando a la política”, apuntando al impacto del tema de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre.