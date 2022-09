Vallejo espera que senadores RN "cumplan el compromiso" tras dudas por proceso constituyente

La ministra Vallejo respondió a las dudas de los senadores RN. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 09 de septiembre 2022 · 12:33 hs

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, manifestó este viernes que espera que los senadores de Renovación Nacional (RN) "cumplan el compromiso" para avanzar en un acuerdo por un nuevo proceso constituyente, luego que mostraran dudas sobre la forma en la que se redactaría la nueva Constitución.

Durante las últimas horas, los legisladores de la colectividad se distanciaron de la posibilidad de respaldar la conformación de una nueva Convención Constitucional, manifestando su inclinación por una comisión de expertos.

En la previa del consejo de gabinete en el Palacio de La Moneda, la ministra Secretaria General de Gobierno (Segegob) manifestó que “esperamos que se cumpla la voluntad y el compromiso expreso por la presidencia de Renovación Nacional, en el sentido de avanzar hacia una nueva Constitución”.

“Eso es algo que ha sido explicito y esperamos que los compromisos en ese sentido se cumplan y que la palabra empeñada se cumpla. Tenemos confianza en que a través del dialogo en el parlamento eso se va a ir materializando”, expresó.

La postura de los senadores de RN

La postura de los senadores RN sobre la continuidad del proceso fue manifestada por Juan Castro, quien derechamente llamó a “olvidar” la creación de una nueva Convención, apuntando a la mala evaluación que tuvo el organismo durante su funcionamiento.

“No queremos un proceso eleccionario, la gente no quiere un proceso eleccionario. La gente del sentido común dice que no quiere un proceso nuevo de gente incapaz y nosotros decimos, ¿por qué no lo hacen especialistas? Que a lo menos tengan título de abogado para que puedan hacer una casa donde todos nos sintamos felices. He conversado con varios senadores y así se lo hicimos saber a Francisco Chahuán”, señaló el congresista por la Región del Maule.

La visión de la bancada de senadores de RN se sumó a las dudas del Partido de la Gente (PDG) y a la negativa total del Partido Republicano a revivir otro órgano redactor como el que funcionó hasta hace algunos meses.